الاخيرة

أبارك للأخ الحبيب والشاعر الأديب عبدالعزيز سعود البابطين حصده جائزة الأمم المتحدة للغة العربية، وأبا سعود تفخر وتسعد وتزهو به الجوائز ولا تضيف له شيئاً فلديه العشرات والمئات منها، وهي نتاج طبيعي لشلال من العطاء المبهر لمدة قاربت نصف القرن بنى خلالها مجداً مستحقاً، ولم يبخل بمال أو جهد على بلده وعروبته وإسلامه وإنسانيته...

***

وفي لقاء ذكريات مع الرجل العصامي الحكيم عبدالعزيز البابطين تحدث في جانب منه عن كيفية تربيته لأبنائه، وضرب المثل بأحد أبنائه فيقول: حال انتهاء دراسته في أميركا رفضت رغبته بالعودة، وطلبت منه أن يعمل هناك لسنوات كي لا يرجع دون خبرة، وبعد عمل لسنوات عاد للكويت ورفضت أن يعمل عندنا، وطلبت أن يعمل مع البنوك لاكتساب المزيد من الخبرة، وعندما أنهى تلك الفترة الطويلة من التدريب والتأهيل، بدأ عمله في مؤسسة البابطين مع اشتراط والده عليه أن يعمل مراسلاً، ويساعد في تقديم القهوة والشاي للضيوف، كي يتعلم التواضع ويقدر جهود الآخرين الذي يعملون معه في الشركة.

***

هذه التجربة الرائعة في التدريب والتأهيل التي أفصح عنها الصديق بوسعود أي الصعود من الأسفل إلى الأعلى لاكتساب الخبرات يعمل بها كثير من رجالات القطاع الخاص بالكويت وخارجها، كي لا يتسلم المسؤوليات في الشركات من لم يجرب أو يثبت نفسه، لأن لا أحد من الآباء الحكماء يريد المخاطرة بضياع جهده وماله وشركته بسبب تعيينه أقارب في مناصب قد لا يستحقونها...

***

آخر محطة:

بودنا أن تُعمم تجربة «البدء من الأسفل للأعلى» وفي قطاعات الحكومة المختلفة التي تعاني من الترهل والتجاوزات وعدم الكفاءة، حتى أصبحت غير قادرة في الأغلب على لعب دورها في أي خطط تنمية تضعها الدولة، أو حتى أن تعلم بتبعات القرارات الخطأ التي تصدرها -وما أكثرها- على القطاعات المختلفة وعلى رأسها القطاع الخاص، كما أن تلك القيادات التي تصل في الأغلب بالبراشوت تحصد الكثير من غضب الناس وبالطبع يرتد الغضب منهم إلى من عينهم.

