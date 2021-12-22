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تزين المرسم الحر، أمس، بألوان ولوحات فنية تشكيلية مميزة ضمن معرضي «انغام لونية» و«اصدارات تشكيلية» المستمرين ثلاثة ايام بتنظيم المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب. ويدور معرض «انغام لونية» حول الموسيقى في الأعمال الفنية التشكيلية وكيف تتداخل الألوان والخطوط الحادة أو الإنسيابية التي تقوم بدورها في تقسيم المعزوفة الإبداعية. وتتنوع موضوعات الأعمال التشكيلية بالمعرض حيث تشارك الفنانة ثريا البقصمي بلوحات مستوحاة من الحكايات والأساطير الشعبية حول المرأة فيما تتميز لوحات الفنان علي النعمان بتوزيع النور والعتمة بالقدر المتساوي بحسب رؤيته للفن باعتباره مادة بصرية. كما تواصل الفنانة ابتسام العصفور في المعرض مسيرتها في توثيق الفلكلور الشعبي الكويتي ويصاحب معرض «أنغام لونية» معرض آخر للاصدارات التشكيلية للباحث صالح المسباح عضو الجمعية الكويتية للتراث.