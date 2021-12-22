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كشفت دراسة جديدة أعدها باحثو جامعة برمنغهام البريطانية، أنّ المرضى الذين لهم تاريخ طبي مع أمراض اللثة، يكونوا أكثر عُرضة لمخاطر الإصابة بأمراض القلب، واعتلال الصحة العقلية.

واستخدم الباحثون في الدراسة الأولى من نوعها، بيانات نحو 64 ألف مريض، متوسط أعمارهم 44 عاما، ولديهم تاريخ طبي مع أمراض اللثة.

وتنوعت أمراض اللثة في العينة ما بين مرض التهاب اللثة (61 ألف حالة)، وبين مرض «التهاب دواعم السن» (3 آلاف مريض)، وتم مقارنة أفراد المجموعة الأولى بمجموعة ثانية يقدر عددها بنحو 251 ألف شخص ليس لديهم معاناة مع أمراض اللثة.

وعلى مدى متابعة متوسطها حوالي 3 سنوات، فحص العلماء بيانات المرضى لتحديد الرابط بين أمراض اللثة وأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل: قصور القلب والسكتة الدماغية والخرف الوعائي وكذلك اضطراب القلب والأوعية الدموية كارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري من النوع 2.

بإضافة إلى أمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل والسكري من النوع الأول والصدفية واعتلال الصحة العقلية، والتي تشمل الاكتئاب والقلق والأمراض العقلية الخطيرة.

