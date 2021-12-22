وطن النهار

اكد وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر عمق العلاقات الكويتية البريطانية مشيدا بمواقف المملكة المتحدة الثابتة في دعم امن واستقرار الكويت.

ووصف الناصر في تصريح لـ (كونا) عقب لقائه وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس العلاقات الكويتية البريطانية ب «التاريخية والاستراتيجية» مستذكرا الدور الكبير الذي لعبته بريطانيا في تحرير دولة الكويت عام 1991.

وقال ان العلاقات الكويتية البريطانية قديمة وتاريخية وتعود لاكثر من 122 عاما مشيرا الى ان مسؤولي البلدين عازمون على تعزيزها ونقلها الى مستويات ارحب على جميع الاصعدة.

واضاف انه بحث مع الوزيرة تراس السبل الكفيلة بتعزيز هذه العلاقة «الاستثنائية» بين البلدين وخاصة في المجالات التجارية والاستثمارية لما فيه خير وصالح شعوب البلدين الصديقين.

واوضح انه تم خلال اللقاء التطرق الى الدروس والعبر التي تم استخلاصها من جائحة كورونا وايجاد افضل السبل لتعزيز المنظومة الصحية للتعامل مع جائحة من هذا النوع.

وذكر انه بحث خلال اللقاء القضايا التي تهم البلدين وفي مقدمتها التعليم والامن الغذائي وتقنية المعلومات والذكاء الصناعي والامن السيبراني.

وحول اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون مع وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس أكد الشيخ احمد الناصر اهمية وجود مثل هذا الحوار الاستراتيجي لتنظيم العلاقة التاريخية التي تربط بين دول الخليج وبريطانيا.

وقال ان اللقاء مع وزيرة الخارجية تم من خلاله بحث عدد من القضايا الاقليمية والدولية وايضا التحديات التي تحيط بالمنطقة والتشاور والتنسيق بشأنها.

واضاف انه تم مناقشة جميع الجوانب الخاصة بالجائحة وتضافر الجهود والتعاون بين دول مجلس التعاون وبريطانيا مؤكدا ان «العلاقات الخليجية البريطانية تمضي قدما نحو مزيد من التنسيق والتعاون».

واعرب الشيخ احمد الناصر في ختام تصريحه عن خالص شكره وتقديره لوزيرة الخارجية البريطانية ليزا تراس على الدعوة الكريمة لعقد الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة.

من جهة أخرى تسلم وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر أمس الثلاثاء في ديوان عام الوزارة نسخة من أوراق اعتماد سفير الجمهورية الإندونيسية المعين لدى الكويت لينا ماريانا.

وتمنى الشيخ للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار.

