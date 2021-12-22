وطن النهار

أكد وكيل وزارة التربية الدكتور علي اليعقوب، ان هناك من يسعى لتحقيق مطالب العاملين في الحقل التربوي، قائلاً: نحن عصب التعليم خلال جائحة كورونا وقبلها وهناك من يسعى معنا لحل الأزمة من موجهين ومسؤولين في الوزارة وإدارات مدرسية ومجلس الأمة.

جاء ذلك نقلا عن الموجه العام للعلوم منى الأنصاري نيابة عن وكيل الوزارة، حيث حملت الأنصاري تحيات اليعقوب، إلى الموجهين ووعوده بمتابعة مشكلتهم مع ديوان الخدمة، وأكدت أنها عملت خلال الفترة السابقة على جمع جميع المراسلات والقرارات الخاصة بهذا الشأن بالتنسيق مع القطاع الإداري في الوزارة لحل المشكلة إن شاء الله وحسم الموضوع من قبل الجهات المعنية.

من جانبه، رجع رئيس جمعية المعلمين حمد الهولي، بالمشكلة إلى العام 2018 حيث تفجرت أزمة مكافأة نهاية الخدمة للموجهين العموم ثم مشكلة الأعمال الممتازة وصولاً إلى غياب الهيكل التنظيمي وبطاقة الوصف الوظيفي، مبيناً أن الموجه الذي يترقى لا يحصل على مكافأة التوجيه ومن هنا بدأت الجمعية بالتحرك مع الوزارة وديوان الخدمة حيث قالوا إن هناك مشكلة في هيكل الإدارات المدرسية المطورة وقد رفعته الوزارة دون إدراج التوجيه الفني فيه.

وأضاف الهولي: طلب الديوان الهيكل المقترح للجمعية وزودناه به في العام 2018 وبدأت مشكلة هل يحق للموجه تقييم المعلم؟ مبيناً لم يمانع الديوان آنذاك ولكن ظهرت مشكلات أخرى في رئيس الشعبة هل يعادل رئيس القسم أم المدير المساعد؟ لذلك طلب الديوان إعادة الوصف الوظيفي وقمنا بتعديله وجاء رد الديوان بأنه يجب أن يقيم المعلم اثنان فقط وليس 3.

ورأى الهولي أن المشكلة الأكبر في الديوان وليس التربية ويجب عليه أن يقوم بحل جذري للمشكلة، مؤكداً جميع من التقيت بهم سواء وزير التربية الدكتور علي المضف أو وكيل الوزارة أو اللجنة التعليمية أو ديوان الخدمة يؤكدون أن التوجيه عصب المنظومة التعليمية لكن للأسف رغم ذلك الأزمة قائمة منذ نحو 2018.

بدوره، قال ممثل اللجنة التعليمية موجه الاجتماعيات الدكتور نايف العجمي ان وزارة التربية خالفت قانون كادر المعلمين وتعديلاته التي تنص على الصفة الإشرافية للتوجيه وقد نزعت هذة الصفة برسائل الواتس اب والقرارات الشفوية وهذا لا يجوز في دولة القانون.

وبين العجمي أن مسؤولي الوزارة قالوا مشكلتكم في الديوان وممثلي الديوان قالوا مشكلتكم في الوزارة حيث ان استفساراتنا لا تلقى ردوداً من الوزارة مبيناً سوف نستمر في الضغط وندعو للاتزان في الطرح واننا والله لا نستحق هذا الوضع ولا يليق بقيادات التربية. وكلاء التربية غابوا!

استنكرت مجموعة من الموجهين، غياب وكلاء التربية عن الملتقى الذي حضره 200 موجه وموجهة رغم أهميته، مؤكدين ان هناك نحو 2000 موظف وموظفة في الوزارة يعانون الظلم الذي وقع عليهم.

