وطن النهار

أعلنت الهيئة العامة لشؤون القصّر عن إضافة خدمتين جديدتين لتطبيق سهل الحكومي الأول يمكن المشمولين برعاية الهيئة أن تطلب كشف حساب لحساباتهم والثاني يمكن المشمولين بالرعاية من طلب صرف منحة زواج للقاصرين. وأوضح مدير مركز نظم المعلومات في الهيئة طارق الشطي في تصريح صحافي أن عدد الخدمات المقدمة عبر التطبيق ارتفع الى 32 خدمة وذلك بإضافة الخدمتين الأخيرتين، وهو ما يعزز من سعي الهيئة للمساهمة بفعالية في خطة التحول الرقمي التي تتبناها الحكومة. وشدد على حرص الهيئة على مواكبة التطورات التكنولوجية وكل ما فيه تيسير وخدمة للمشمولين برعايتها، مؤكدا استمرار الجهود الهادفة لإضافة المزيد من الخدمات الجديدة عبر التطبيق والتي ستسهم وبشكل كبير في سرعة انجاز معاملات ابنائنا وبناتنا المشمولين برعاية الهيئة وانجاز معاملاتهم واستفساراتهم آليا دون استخدام المراسلات والكتب الورقية.

يذكر أن «سهل» تطبيق حكومي موحد أطلق منتصف سبتمبر 2021 ويهدف إلى تعزيز كفاءة وسرعة إنجاز المعاملات والعمليات الحكومية ويمكن لمستخدميه تنفيذ معاملاتهم إلكترونيا.

