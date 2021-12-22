وطن النهار

علقت اللجنة القانونية والمالية برئاسة مقرر اللجنة عبد العزيز المعجل جدول أعمالها امس لعدم الانتهاء من النقاشات المقررة لبعض اللوائح المهمة التي كان من المفترض ان تصدر بها توصيات مهمة قبل تحويلها إلى الجلسة الرئيسة في الأسبوع المقبل.

وكانت على طاولة اللجنة 4 لوائح مازالت في طور البحث والدراسة منها لائحة النظافة العامة ونقل النفايات ولائحة الأسواق العامة ولائحة الإعلانات ولائحة مظلات مواقف السيارات، بالإضافة إلى كتاب وزير الدولة لشؤون البلدية بشأن مشروع تعديل القانون 33/2016 الخاص في بلدية الكويت. وكان من المفترض أن تناقش اللجنة كتاب وزير الدولة لشؤون البلدية بشأن مشروع الضوابط والقواعد الخاصة في تسمية المدن والضواحي والمناطق والطرق والشوارع والميادين،وطلب الشركة العربية للخدمات الطبية إعادة تخصيص القسيمة الكائنة في محافظة الجهراء بمساحة 6000 متر مربع للشركة نفسها لغرض إنشاء وتأسيس مستشفى أهلي بسعة مئة سرير كما أنها من المفترض أنها ستنظر في الاقتراح المقدم من العضو حمد المدلج بشأن السماح بإقامة المعارض المؤقتة قصيرة المدى برسوم محددة، وكتاب مدير عام هيئة البيئة بشأن قرار منع الشيشة في الأماكن المغلقة.

