وطن النهار

انتهت المؤسسة العامة للرعاية السكنية ممثلة بقطاع التخطيط والتصميم من اعتماد التصاميم الخاصة ببناء بيوت منخفضة التكاليف، وسيكون القرار لتنفيذ بناء البيوت والمباني العامة رهن اشارة قرار مجلس ادارة المؤسسة وفق ترسية المناقصة خلال السنة المالية الجديدة للسكنية.

وكانت المؤسسة انجزت اعمال البنى التحتية والطرق الرئيسة ومحطات الكهرباء لمشروع المساكن منخفضة التكاليف والبالغ عددها 9800 قسيمة بنسبة 100%.، ويعتبر المشروع بديلا لمساكن منطقتي الصليبية وتيماء تحديدا، ومن المتوقع ان يخدم 88.7 ألف نسمة، وتبلغ مساحة القسيمة الواحدة 200م2، ويشتمل المشروع على خزان للري بسعة 250 ألف غالون مع بئر مياه جوفية لتغذية الخزان، بالإضافة الى الأعمال الخاصة بمحطات الكهرباء ومنها محولات الكهرباء الفرعية والبالغة 150 محولا جهد 11 كيلو فولت.

وتقوم المؤسسة بتنفيذه على مساحة 830.30 هكتارا، ويبعد عن الجهراء 16 كم تقريبا باتجاه جنوب السالمي، فيما يتضمن مساحة للسكن الخاص تقدر بـ 5.144.300 م2، ومنطقة سكن استثماري بمساحة 48 ألف متر مربع ومبان عامة وخدمات على مساحة 1.047.000م2 ومنطقة حرفية بمساحة 169.6 ألف م2 ومناطق خدمات بنية تحتية تتضمن ابراج مياه علوية ومحطة معالجة صرف صحي بمساحة 204.9م2 بالإضافة إلى طرق رئيسة بمساحة 1.554م2 وحزام شجري عازل بمساحة 138.5م2 لصد زحف الرمال الناجم عن طبيعة المنطقة.

