وطن النهار

أكد وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح أهمية الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والتقيد بالاشتراطات الصحية للمحافظة على استقرار الوضع الوبائي في الكويت.

وقال في تصريح لـ «كونا» و(تلفزيون الكويت) عقب اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء ان «الوضع الصحي لله الحمد مازال مستقرا ولكن نحن بحاجة إلى المحافظة على هذا الوضع».

وأضاف ان المتحور الجديد لفيروس كورونا (اوميكرون) انتشر بسرعة في كثير من دول العالم ومن المتوقع أن يكون السائد في غضون شهرين مقبلين لذا «لابد من تدعيم القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء للمحافظة على ما حققناه من نتائج طيبة» مبينا ان القرارات المتخذة تصب في المصلحة العامة والحفاظ على استقرار الوضع الوبائي في الكويت.

ولفت الى ضرورة الامتناع عن السفر بالوقت الحالي «إلا للأمور الضرورية جدا»، مشددا على أهمية التقيد بالاشتراطات الصحية ولاسيما ارتداء الكمامة في الأماكن التي يوجد فيها تجمعات وداخل الأماكن المغلقة.

وأهاب بالجميع الحرص على تلقي الجرعة التعزيزية التنشيطية الثالثة حيث أثبتت الدراسات فاعليتها من الإصابة بالمتحور أو الإصابة بأعراض شديدة في حالة الاصابة.

وأعرب عن الشكر والتقدير لمنتسبي الوزارة الذين عملوا وبشكل متواصل طوال السنتين الماضيتين منذ بدء جائحة كورونا في المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز التطعيم والطوارئ الطبية من أطباء وممرضين وفنيين وإداريين وفنيين آملا بأن تحتفل الكويت قريبا مع العالم بنهاية جائحة كورونا.

