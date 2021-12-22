وطن النهار

قال مدير منطقة الأحمدي الصحية د. أحمد الشطي ان الكويت ثرية بالحراك المجتمعي والبنى التحتية والمبادرات المجتمعية لافتا الى أن هناك حتى الآن 11 مدينة مسجلة على شبكة المدن الصحية الاقليمية فضلا عن وجود 18 منطقة أبدت رغبتها في التسجيل.

وأضاف في تصريح صحافي على هامش الدورة التدريبية (تقييم المدن الصحية) التي انطلقت فعالياتها امس الثلاثاء ونظمتها الوزارة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وتستمر لمدة ثلاثة ايام انها تهدف الى تعزيز القدرات لتقييم المدن المرشحة للانضمام الى الشبكة فضلا عن تقييم الأفراد المهيئين للتقييم ثم مطابقة الانجاز مع المتطلبات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

وأوضح ان (المدن الصحية) مبادرة مجتمعية تتكامل مع كل الخدمات الموجودة لتعزيز الصحة، منوها أن الكويت تتمتع بأفضل البنى التحتية فيما يخص الرعاية الصحية الأولية حيث يمكن الوصول الى أي مركز صحي من 7 إلى 10 دقائق في أي منطقة سكنية ومدعمة بمستشفيات عامة ومراكز تخصصية.

وأشار الى انه تم استعراض تجارب ناجحة في منطقة اليرموك وهي المدينة المعتمدة حيث انخفضت مرتبة الذين يعانون من مرض الربو من الخامسة الى الثامنة وانخفاض معدلات السكر التجسسي الى 70 في المئة.

بدوره أكد مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في الكويت د. أسعد حفيظ في كلمة له خلال الافتتاح على أهمية المدن الصحية التي أثبتت جدواها ويمكن من خلالها التصدي للحالات الطارئة كما أنها أيضا منصة للعمل المنهجي المشترك الذي يحقق عدداً من الأهداف أهمها وضع الصحة على الأجندات السياسية وتحقيق التعاون القطاعي بما يخدم التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد أهمية التعاون فيما بين المناطق واكتساب الخبرات وبناء القدرات والتعاون ما بين المدن الصحية وشبكاتها سواء كانت على المستوى الخليجي أو الاقليمي او العالمي.

من جانبها أكدت مدير مكتب المدن الصحية بوزارة الصحة د. آمال اليحيى دعم الوزارة للمبادرة التي أدرجت كأحد مشاريع وزارة الصحة في الخطة الإنمائية للكويت بما يحقق أهداف التنمية الخاصة برؤية 2035 ايمانا بأهمية المشروع في تحقيق ركائز خطة التنمية.

