وطن النهار

أعلن المركز الوطني للمعلومات الصحية في وزار الصحة، وبالتعاون من منظمة الصحة العالمية، ومنطقة الفروانية الصحية، إدخال أحدث الأنظمة المتعلقة بتصنيف الأمراض، وهو المراجعة الحادية عشرة من التصنيف الدولي للأمراض والمشاكل المتعلقة بالصحة (ICD-11)، وذلك من خلال دراسة نمط سير العمل في الأقسام المختلفة في مستشفى الفروانية، وأقسام السجلات الطبية والأشعة والمختبرات والصيدلية، وأجريت التعديلات اللازمة في النظام الإلكتروني للمستشفى، ليشمل ذلك جميع الأجنحة والعيادات الخارجية وأقسام الطوارئ، ومن ثم تم إدخال نظام الترميز المطور على النظام الإلكتروني للمستشفى.

وأوضحت مديرة المركز د. فاطمة العسومي أن التجربة الميدانية انتهت بتحقيق الأهداف المرجوة منها من خلال تدريب الأطباء على استخدام التصنيف الحادي عشر في نظام المستشفى الإلكتروني، والذي يعد أداة إحصائية لتسهيل إدخال واسترجاع وتحليل ومقارنة البيانات الصحية، على المستويات الوطنية والخليجية والإقليمية والدولية، للمساعدة في الحصول على بيانات دقيقة ومكتملة وآنية وذات جودة ومصداقية عالية، تمكن صناع القرار من اتخاذ قرارات مبنية على براهين.

وأشارت العسومي إلى أن الكويت تعتبر الدولة الوحيدة بين دول إقليم شرق المتوسط التي لديها مركز إقليمي لعائلة التصانيف الدولية للأمراض، والذي يخدم دول الإقليم، والذي بدوره كان حلقة الوصل بين وزارة الصحة والمكتب الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية بجنيف.

وأضافت أنه بعد هذا النجاح على المرضى في مستشفى الفروانية تصبح الكويت الأولى عالمياً في تطبيق التصنيف الجديد، والذي توصي منظمة الصحة العالمية بتطبيقه عالمياً بحلول عام 2022، ومن الجدير بالذكر أن هذه الإنجازات، هي جزء من مشروع ميكنة البيانات الصحية، الذي يقوم به المركز الوطني للمعلومات الصحية على مستوى الكويت.

