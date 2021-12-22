وطن النهار

أطلقت جمعية حماية البيئة فعاليات الموسم الثامن من (سلسلة المواسم الوثائقية لتوثيق الحياة الفطرية في الكويت) من خلال إنجاز الأعمال الخارجية والميدانية للحلقات التلفزيونية التي سيتم عرضها على شاشات تلفزيون الكويت خلال الدورة البرامجية الرمضانية المقبلة. وأوضح رئيس الجمعية د. وجدان العقاب أن «الموسم الثامن يأتي مشمولا بوجبة علمية غنية بالمعلومات حول موضوع كل الحلقة، معلنة ان عمليات الرصد والتوثيق موضوع حلقات البرنامج تتم من خلال العمل في أكثر من موقع ومنها المحميات الطبيعية في البلاد والأماكن ذات الحساسية الغنية بالحياة الفطرية فضلا عن بعض المناطق الحدودية، مؤكدة أن فريق عمل البرنامج يشمل نخبا متميزة ومتخصصة من أعضاء فرق ولجان الجمعية، بالإضافة إلى كوكبة علمية متميزة في مجال العمل البيئي في الكويت، مشيدة بتعاون الكثير من الجهات الحكومية والمنظمات المدنية على جهودهم الطيبة المبذولة في الكثير من مراحل العمل بالبرنامج من خلال الدعم اللوجستي وتسهيل مهمة أعضاء الجمعية في الرصد والتوثيق، ومن أبرز تلك الجهات رئاسة الأركان ووزارة الداخلية ممثلة بقطاع الأمن العام وقطاع الحدود البرية ولجنة متابعة القرارات الأمنية وشرطة البيئة وإدارة الإعلام الأمني ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وصندوق حماية البيئة. وبينت أن عمليات الرصد بالمناطق الحدودية أثناء عمليات الرصد الخارجية رصدت الكثير من النباتات الفطرية ذات الأحجام غير المألوفة نظراً لحمايتها في تلك الجهات ومنها ما تم رصده من منطقة «مهزول الحدودية» بالتعاون مع وزارة الداخلية وأمن الحدود أثناء تصوير الموسم الثامن من سلسلة البرامج الوثائقية لتوثيق الحياة الفطرية في الكويت حيث تمت زيارة هذه المنطقة والتعرف على الموقع وهو بحد ذاته عبارة عن تربة رملية صخرية في مواقع كثيرة.