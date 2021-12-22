وطن النهار

أتلفت «الداخلية» امس 16674 زجاجة خمر، وأشار اللواء حقوقي دكتور أسعد الرويح إلى ان المضبوطات تخص قضايا خمور جنح المخدرات، مضيفا انه تم تشكيل فريق عمل تحت رئاسته لرفع تقارير دورية والتي في ضوئها تم اصدار قرار الاتلاف لتخليص البلاد من هذه السموم.

وأشاد بجهود رجال الادارة العامة لمكافحة المخدرات والادارة العامة للمباحث الجنائية والادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني لدورهما الأمني والارشادي والتوعوي في مكافحة تلك الآفة والحفاظ على امن البلاد والتصدي لتجار السموم.

الجدير بالذكر ان اللجنة ضمت مدير ادارة الادعاء العام مدعي عام ابتسام صقر الغانم، ومدير ادارة الخدمات المساندة عميد حقوقي احمد سعود العازمي، ورئيس قسم الاحصاء والمعلومات مدعي عام افراح الشطي، ورئيس قسم حفظ القضايا مدعي عام امل الرشيد، ورئيس تحقيق ب العقيد فيصل عبدالله الشريدة، ورئيس قسم المخازن ومقرر اللجنة النقيب جراح الحسيني.

