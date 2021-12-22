مال وأعمال

أوضح عدد من الخبراء والمسؤولين ان الاجراءات المتخذة من قبل الكويت للقادمين اليها ليست سليمة وفيها مبالغة كبيرة وتضر رجال الأعمال المرتبطين بالسفرات القصيرة والدائمة بشكل كبير، موضحين ان عمل تحليل «PCR» لحوالي 3 مرات للسفر يمثل أمرا مبالغاً فيه، خاصة وأن تلك السفرات لا تتعدى اليومين.

وبينوا في تحقيق اجرته «النهار» ان دولاً مجاورة وخاصة دول الخليج، تُسهل اجراءات الدخول والخروج ولا تلزم المحصنين بالحجر بعد ظهور نتيجة الـ«PCR»، مشيرين إلى ان الكويت وكوريا الشمالية يتشابهان في اجراءاتها المعقدة لدخول الأفراد اليها. وطالبوا بضرورة استثناء اصحاب السفرات القصيرة من رجال الأعمال ومن تلقوا الجرعة التنشيطية الثالثة من الاجراءات التي فرضتها الكويت للقادمين إلى الدولة، مبدين تخوفهم من ان تؤدي تلك الاجراءات إلى عرقلة اداء القطاع الخاص وعمل رجال الأعمال الذين يقومون برحلة عمل لمدة يوم واحد.

وبينوا ان دولاً انتشر بها متحور اوميكرون، الا انها لم تطبق اجراءات متشددة في قدوم المسافرين اليها، كون هذا الأمر يتنافى مع التوازن بين الاجراءات الصحية وتشجيع النشاط الاقتصادي. ولفتوا إلى ان جائحة «كورونا» اضرت كثيراً القطاع الخاص بخسائر مليارية خلال الجائحة وأن التعامل مع المتحور الجديد يجب ان يكون متوازناً بين الاجراءات الصحية واحتياجات رجال الأعمال.

وفيما يلي التفاصيل:

في البداية، قال رئيس مجلس ادارة اتحاد مكاتب السياحة والسفر محمد المطيري ان القرارات المتخذة من قبل ادارة الطيران المدني بخصوص القادمين إلى الكويت يجب ان تراعي اصحاب السفرات القصيرة وأن لا يتم تطبيقها على من حصل على الجرعة الثالثة التنشيطية.

ولفت ان القرارات التي تم اتخاذها راعت الأوضاع الصحية المتسارعة لانتشار فيروس كورونا عالمياً وتداعياته على جميع دول العالم، مبيناً ان تلك الاجراءات لا تأثير لها على قطاع السياحة والسفر واصفاً الأمور بأنها «زينة».

واستدركوا بالقول: فحص «PCR» والحجر المنزلي بات سهلاً على القادمين إلى الدولة وهناك ارتياح للقرارات المتخذة.

بدوره، اشار رئيس مجلس ادارة شركة المستثمر العقاري عبدالرحمن الحمود إلى ان تلك الاجراءات المعلنة غير سليمة، متعجباً اجراء فحص «PCR» 3 مرات للسفر لمدة يومين إلى دولة مجاورة.

وأوضح ان التسهيلات التي تقدمها دولاً مجاورة للقادمين اليها كبيرة جداً مقارنة بتعقدها داخل الكويت، موضحاً ان الحجر المنزلي ايضاً يمثل مشكلة كبيرة.

وبين ان هناك الكثير من رجال الأعمال لديهم ارتباطات ومصالح في دول مجاورة وغيرها تستدعي سفرهم إلى تلك الدول لمدد قصيرة ويجب توافر التسهيلات اللازمة لهم للقيام بواجباتهم.

توازن الإجراءات

من جانبه، بين رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية - الألمانية سليمان السهلي اوضح ان التوازن بين الاجراءات الصحية الاحترازية التي تتخذها الدولة وبين النشاط الاقتصادي مطلوباً في ظل الأزمة التي عانى منها القطاع الخاص خلال جائحة «كورونا». وأشار إلى ان الاجراءات الصحية مطلوبة للتعامل مع متحور «أوميكرون»، الا انه يجب مراعاة وضع رجال الأعمال الذين يقومون برحلات قصيرة من اجل انجاز صفقات معينة، وألا يطغى الجانب الصحي على الجانب الاقتصادي. وأضاف ان الدول التي انتشر بها وباء «أوميكرون» لم تقم بوضع اجراءات صعبة على اصحاب الأعمال في مختلف القطاعات دون ان تتهاون في اجراءاتها الصحية.

الإجراءات سريعة

وأوضح عضو مجلس ادارة شركة صروح القابضة سليمان الوقيان اوضح ان الاجراءات حالياً باتت اسهل عن ذي قبل، ففحص «PCR» لا يستغرق دقائق معدودة، والحجر المنزلي لمدة 10 أيام بعد الوصول يمكن اجراء فحص «PCR» آخر خلال 3 ايام وفي حال الخلو من الاصابة يمكن للقادم إلى البلاد الخروج بحرية.

وأوضح الوقيان ان تلك الاجراءات في رأيي «طبيعية» ولا تتعارض مع الاجراءات المتشددة التي اتخذتها دول اخرى لمنع انتشار متحور اوميكرون، خاصة وأن اعراضه لا تظهر على المصاب وهو ما يجعل درجة انتشاره اعلى.

