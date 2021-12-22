مال وأعمال

أعلن بنك الكويت الدولي «KIB» عن آخر عروضه المميزة على حساب الراتب، حيث يقدم البنك للعملاء الجدد فرصة الحصول على تمويل بدون أرباح لغاية 50,000 دينار، وعلى فترة سداد 5 سنوات، وذلك عن طريق مرابحة تمنح وفق أحكام الشريعة الإسلامية، عند تحويل راتبهم.

ومن خلال هذه الحملة، وعند تحويل الراتب، يمكن للعميل الاختيار بين الحصول على مرابحة تصل حتى 50,000 دينار لتحويل مديونيته أو القيام بالبناء أو تلبية غيرها من احتياجات التمويل، أو الحصول على تمويل السيارات بمرابحة تصل إلى 25,000 دينار من دون أرباح على 5 سنوات لشراء أي سيارة من أي من وكالات السيارات في الكويت. كذلك يشتمل العرض على المتقاعدين حيث يقدم لهم التمويل لغاية 15,000 دينار بدون أرباح.

وفي تصريح من المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في «KIB»، عثمان توفيقي، قال: «باعتبارنا بنكاً للحياة فإننا نحرص دائماً أن نكون الشريك المثالي لعملائنا ونسعى دائماً على ابتكار الحلول التي تمكننا من مساندتهم في جميع الأمور التي تشغل حياتهم. ومن هذا المنطلق، قمنا بإطلاق هذا العرض على حساب الراتب ورفع قيمة التمويل وبدون أرباح لتلبية احتياجات عملائنا».

مضيفاً أن من ضمن المزايا المتعددة التي يقدمها حساب الراتب لدى البنك هي حصول العميل على بطاقة ائتمانية مجاناً للسنة الأولى، سواء بطاقة «فيزا إنفينيت»، أو «ماستر كارد ورلد»، أو «فيزا سيغنتشر»، والتي تمنح لحاملها فرصة الدخول لقاعات الـ VIP في مطارات العالم، وخدمات الكونسيرج، بالإضافة إلى خصومات عديدة، مع الاسترجاع النقدي لغاية 5% ثابتة بغض النظر عن المبلغ المستخدم في الشراء، وذلك ابتداءً من 1 يناير 2022.

ويجدر الذكر أن «KIB» يقدم خدمات التمويل لعملائه، والمتوافقة تماماً مع أحكام الشريعة الإسلامية، بعروض وتسهيلات عديدة، مع مجموعة من المزايا والخدمات المساندة التي تؤكد التزامه بتقديم تجربة مصرفية شاملة واستثنائية تلاقي تطلعاتهم وتسهم في تحقيق متطلباتهم وأهدافهم.

