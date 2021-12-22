مال وأعمال

أوضح رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات المصرفية الآلية كي نت عادل الماجد أن عام 2020 كان مليئاً بالتحديات والصعوبات التي أثرت على العالم أجمع، تتطلع كي نت إلى المستقبل بعزم وتفاؤل إلى المستقبل، حيث حملت 2021 عنوان التعافي والعودة.

وأشار الماجد في كلمته على هامش العمومية العادية للشركة في 2021، أمس إلى أن الشركة كان لها دور كبير في التغلب على كافة التحديات والصعوبات من خلال استمرارها في تقديم عمليات الدفع الالكتروني، لاسيما بعد التخوف الكبير لدى المستخدمين من التعامل مع النقد للتقيد بالاشتراطات الصحية التي توصي بها وزارة الصحة.

وبين الماجد أن الشركة قامت بالتنسيق مع البنوك الكويتية لتوسعة دائرة استخدام خدماتها في النشاط المصرفي، حيث قامت بطرح العديد من الخدمات في السوق الكويتي والتي ساندت الدولة في مواجهة وتقليل الآثار السلبية الناجمة عن تلك الجائحة. وتطرق الماجد لأبرز تلك الخدمات المتمثلة في: تطوير تطبيق عيديتي ليطلق تحديثه الثالث في بادرة مشتركة مع بنك الكويت المركزي ليتيح للجمهور إرسال واستقبال العيدية بوسيلة الكترونية وهو التطبيق الأول من نوعه في المنطقة، إطلاق الطوابع الالكترونية بهدف تمكين المواطنين والمقيمين من سداد رسوم المعاملات بطريقة سريعة وسهلة وآمنة، تقديم خدمة نقاط البيع الذكية وخدمة نقاط البيع المتطورة والتي تقبل الدفع بالهواتف الذكية وتوفير أجهزة نقاط بيع جديدة كلياً تعمل على أنظمة التشغيل.

وأشار الماجد إلى أن استراتيجية كي نت تتبع منهجاً رؤيوياً تجاه التكنولوجيا المالية، حيث تتركز استراتيجية السنوات الخمس القادمة على تنفيذ وإطلاق خدمات وميزات جديدة تهدف لتطوير خدمات المدفوعات الفورية وتحصيل الفواتير وغيرها.

ومن جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي في الشركة عبد الله العجمي أن الشركة واصلت تقديم خدماتها رغم الظروف الصعبة الناجمة عن جائحة كورونا، لافتاً أن فترات الإغلاق والحظر الجزئي كانت صعبة ولكن تم التعامل معها وفق آليات معينة تتفق والظروف المصاحبة لها.

وبين العجمي أن غموض الرؤيا للمستقبل كان التحدي الأكبر الذي تمت مواجهته، حيث تمت مواجهة هذا التحدي من خلال الحصول على أجهزة الصراف الآلي بكميات كبيرة تحسباً لفترات الإغلاق الذي شهدها الاقتصاد العالمي.

وأوضح أنه بعد شهر مارس من 2020، والإقبال الكبير من قبل المواطنين والمقيمين على الدفع الالكتروني من خلال الانترنت ونقاط البيع، كما شهد الكاش انخفاضاً من قبل الأفراد بسبب تداعيات الجائحة.

وما ساعد على هكذا توجه، زيادة الأجهزة وارتفاع طلبات التوصيل لكل الخدمات التي يتم طلبها وتم التوافق مع كل الظروف التي شهدتها الجائحة من قبل فريق كي نت بالتعاون مع الصحة والداخلية بالحصول على التصاريح اللازمة للعمل خلال تلك الفترة.

وبين أن الأفراد بعد فتح الأسواق، باتوا يفضلون الدفع الالكتروني، حيث إن الدفع الالكتروني خلال أزمة كورونا زاد 3 أضعاف، مبيناً أن هذا التوجه استمر بعد العودة التدريجية للحياة الطبيعية والتي جعلت الحياة أسهل. وانخفضت معها استخدام الكاش بواقع 30%.

وبين أنه خلال 2021، بلغ إجمالي عمليات الدفع الالكتروني 27 مليار دينار، منها 21 ملياراً عبارة عن دفع الكتروني عن طريق نقاط بيع أو الانترنت والتي تمثل 80% من عمليات كي نت بدون استخدام النقد.

وأوضح أن تداول دورة الكاش في الكويت تراجعت، حتى أن أرقام الكاش الحالية هي نفس المستوى في 2014 و2015 رغم زيادة عدد السكان.

وبين أن التحول الرقمي في وسائل الدفع للشركة جاء مواكباً لما تشهده الجهات الحكومية من تحول كبير في هذا التوجه، حيث قطعت الحكومة شوطاً كبيراً في هذا التوجه، مبيناً أن الدفع في الجهات الحكومية تجاوز حاجز المليار دينار.

ولفت أن الطوابع الورقية تم إيقافها، عدا موقع واحد جار العمل على إيقافه، حيث تم تطبيق الطابع الالكتروني والتي تصدر من جهاز كي نت.

وفيما يتعلق بعمليات القرصنة وزيادتها مع زيادة الدفع الالكتروني، أشار العجمي أن عمليات القرصنة متصلة ولا تتوقف مع ارتفاع وتيرة استخدام عمليات الدفع الالكتروني.

وأوضح العجمي أن وجود شركات دولية في السوق الكويتي مثل Apple Pay وتأثيرها على عمليات كي نت، أشار العجمي أن السوق مفتوح أمام الجميع.

وحول تطوير عمل الشركة، أشار إلى أن الشركة قامت ببناء استراتيجية جديدة للشركة خلال 5 سنوات، تمت الموافقة عليها في عام 2020، وتم العمل على تلك الاستراتيجية وبها 3 محاور رئيسة، الأول: تطوير الخدمات الحالية وتم تطبيق جزء كبير منها في 2020 في خدمات وأجهزة جديدة للبنوك أو الحكومة. واستدرك أن الجزء الثاني من الاستراتيجية قطعنا فيها شوطاً كبيراً فيه من خلال إعادة هيكلة الشركة سواء بالموارد البشرية أو الفنية وقمنا بتوظيف العديد من الشباب وتم استقطابهم من السوق المحلي أو الخارجي.

وبين أن الجزء الثالث من الاستراتيجية يتعلق ببناء خدمات جديدة بالكامل بناء على دراسة السوق المحلي وتم تحديد أكثر من خدمة جديدة تمت مناقشتها ودراستها بشكل كبير وتم الحصول على الموافقة على بعضها وهناك خدمات أخرى في طريقها للموافقة عليها.

وعن رأيه في إنشاء بنوك رقمية وعما إذا كانت تمثل تحدياً أمام الشركة، أفاد العجمي أن إنشاء بنوك رقمية أمر جيد ويعكس الاهتمام الكبير من قبل الأفراد لتقبل التحول الرقمي والتقنيات الجديدة التي يتم طرحها من قبل الأفراد، كما أن العديد من المؤسسات والشركات تحولت إلى الرقمنة باعتبارها وسيلة مهمة لتنشيط أعمالها.

ولفت أن التشريعات والقوانين المشجعة لعمليات الدفع الالكتروني جعلت العديد من الأفراد والمؤسسات تتجه لهكذا توجه، وهي كلها امور تدعم التوجه نحو الرقمنة، مبدياً اعتقاده بتوجه بنوك أخرى نحو الرقمنة.

وفيما يتعلق بتطبيقات الدفع الالكتروني المتواجدة في الكويت، أوضح أن الأمان والفعالية يتم التأكد منها لأي تطبيق دفع الكتروني.

وحول التطبيقات التي تعتمد على منافذ الدفع الخاص بالشركة، بين العجمي أن هناك أكثر من 2000 مشارك على البوابة الالكترونية والتي تتنوع بين أشخاص أو تطبيق أو لخدمات أو منتجات.

ووفق الأرقام الصادرة عن الشركة، صعد مؤشر أداء عمليات الدفع الالكتروني في عام 2021 مقارنة بعام 2020، بنسبة 46% ليحقق ما يقارب من 558 مليون عملية دفع الكتروني شكلت ما يقارب من 27 مليار دينار من عمليات قنوات الدفع الالكتروني متمثلة في نقاط بيع وصراف آلي وانترنت وغيرها.

وقد بلغ إجمالي العمليات المنجزة من خلال نقاط البيع 334 مليون عملية بقيمة 11 مليار دينار، وكانت أعلى عمليات في شهر أكتوبر حيث بلغت 35 مليون عملية بقيمة مليار دينار. كما سجل 28 أكتوبر أعلى العمليات في يوم واحد بواقع 1.3 مليون عملية. وبلغ أعلى عمليات تمت من خلال نقاط البيع في الساعة يوم 18 يوليو الساعة 6 مساءً بواقع 135 ألف عملية.

وتبين الأرقام أن مجموع أجهزة نقاط البيع 80 ألف جهاز.

وأشارت الأرقام أن إجمالي أجهزة الصراف الآلي 1000 جهاز، وبلغ عدد عملياته 3 مليارات دينار من خلال 37 مليون عملية.

استراتيجية واضحة

أشارت الشركة أنها التزمت استراتيجية واضحة في السوق المحلي من خلال الالتزام بتطبيق استراتيجية واضحة ومحددة ترتكز على الرؤية المؤسسية والتي تتمثل في تقديم مجموعة من الخدمات والحلول المبتكرة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية.

نمو وتطور

استمرت الشركة في تحقيق النمو والتطور خلال 2021 في السوق الكويتي، حيث تحسن مؤشرات مستوى رضا العملاء والذي انعكس بدوره على تحقيق المزيد من المؤشرات الإيجابية.

