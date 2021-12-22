مال وأعمال

شهدت البورصة امس انتعاشة قوية بسبب عمليات التجميع عوضت بعض الخسائر السوقية الماضية، مع استمرار الحذر من ضغط عالمي بسبب انتشار «أوميكرون»، حيث أغلقت المؤشرات تعاملاتها على ارتفاع السوق العام 40?71 نقطة ليبلغ مستوى 6981?63 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?29 في المئة.

وتم تداول 201?9 مليون سهم عبر 8652 صفقة نقدية بقيمة 48?1 مليون دينار (نحو 158?8 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 12?79 نقطة ليبلغ مستوى 5794?61 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?22 من خلال تداول 131?3 مليون سهم عبر 4596 صفقة نقدية بقيمة 15?6 مليون دينار (نحو 51?5 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 64?2 نقطة ليبلغ مستوى 7589?6 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?85 من

خلال تداول 70?5 مليون سهم عبر 4056 صفقة بقيمة 32?4 مليون دينار (نحو 106?9 ملايين دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 0?15 نقطة ليبلغ مستوى 6010?97 نقاط من خلال تداول 115?6 مليون سهم عبر 3381 صفقة نقدية بقيمة 14?1 مليون دينار (نحو 46?5 مليون دولار).

