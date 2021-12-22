مال وأعمال

ارتفعت أسعار النفط، أمس، بنحو 1 % بعد أن كانت قد سجلت تراجعا في جلستي التداول السابقتين في ظل مخاوف من تراجع الطلب على الوقود بسبب أوميكرون. وارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج «برنت» بنسبة 0.8 % إلى 72.09 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود-الآجلة للخام الأميركي «غرب تكساس الوسيط» بنسبة 1.05 % إلى 69.33 دولاراً للبرميل. وخلال-جلستي التداول السابقتين، تراجعت أسعار النفط بما يقارب 4 % وسط مخاوف من تراجع الطلب على الوقود في ظل انتشار متحور أوميكرون ما قد يؤدي إلى فرض قيود جديدة-ويعيق الانتعاش الاقتصادي. وتشهد بعض الدول، بما في ذلك في أوروبا، ارتفاع-مستوى الإصابات وبدأت دول في تشديد إجراءات الحجر الصحي.

فيما انخفض سعر برميل النفط 3?17 دولارات ليبلغ 72?27 دولاراً.

