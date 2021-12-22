مال وأعمال

أعلنت شركة ناقلات النفط الكويتية في بيان صحافي عن تأمينها ل 5 ملايين غطاء بلاستيكي لأسطوانات الغاز المعبأة، حيث ان هذه الكمية تغطي احتياجات الشركة من الأغطية البلاستيكية لمدة ثلاثة أشهر.

وقالت الشركة في بيان صحافي أنها طرحت قبل فترة مناقصة لعدة شركات متخصصة في تصنيع الغطاء البلاستيكي الخاص بأسطوانات الغاز وتم التعاقد

مع الشركة التي رسا عليها العطاء وسيتم التوقيع معهم خلال عشرة الأيام القادمة لتصنيع 101 مليون غطاء بلاستيكي يتم استلامها بعد شهرين.

كما أوضحت الشركة أنها توقفت عن وضع الأغطية البلاستيكية على أسطوانات الغاز خلال تلك الفترة القليلة الماضية بسبب الصيانة الدورية على أجهزة ومعدات مصانع الغاز المسال مؤكدة على أنها فقط للضمان التجاري للأسطوانات المعبأة وأن عدم وجودها لا يخل إطلاقاً بأي شكل من أشكال سلامة وجودة أسطوانات الغاز.

