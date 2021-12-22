مال وأعمال

أعلنت شركة Ooredoo للاتصالات، أول شركة اتصالات تقدم الخدمات الرقمية المبتكرة في الكويت، توقيعها اتفاقية شراكة استراتيجية مع جمعية النجاة الخيرية، لتوفير حزمة من الحلول السحابية الحديثة والمبتكرة وخدمات مركز البيانات والأمن السيبراني، لتكون Ooredoo المحرك الرئيس لتعزيز رحلة التحول الرقمي لجمعية النجاة الخيرية.

وتم الإعلان عن هذه الشراكة التي تنص بموجبها على نقل معلومات مواقع جمعية النجاة الخيرية لشركة Ooredoo في حفل التوقيع الذي عُقد في برج Ooredoo وهو المقر الرئيس للشركة يوم الثلاثاء، الموافق 21 ديسمبر 2021، والذي تم بحضور الرئيس التنفيذي لدى Ooredoo الكويت - عبدالعزيز يعقوب البابطين، والمدير التنفيذي لقطاع المستهلك والأعمال - عيسى الموسى، ومدير أول إدارة الحلول التقنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - محمد يوسف، ومدير أول، إدارة الاتصال المؤسسي – مجبل الأيوب،ومدير العلاقات العامة والاتصالات الداخلية - ناظم الغبرا.

كما شهد الحفل حضور ممثلي جمعية النجاة الخيرية؛ رئيس قطاع البرامج والمشاريع والمدير العام بالتكليف -عبدالله الشهاب، ورئيس قطاع الموارد والعلاقات العامة والاعلام – عمر الثويني، ومدير إدارة الاستثمار ومدير الشؤون القانونية بالتكليف - فيصل الشراح، إلى جانب مدير تقنية المعلومات – حازم سليمان.

وأوضحت Ooredoo الكويت خلال الحفل أنها، وبموجب اتفاقية الشراكة، ستوفر حلولًا سحابية مبتكرة لتعزيز البنية التحتية الرقمية الخاصة بجمعية النجاة الخيرية، معتمدة على الاستخدام الأمثل لأحدث التقنيات والتجارب والخبرات التي تمتلكها في هذا القطاع. كما ستوفر Ooredoo خدمة التعافي من الكوارث التي توفر استضافة مدارة وموقع مشترك وذلك من خلال خيارات الربط العالمي مثل خدمات MPLS، والإيثرنت العالمي وشبكات الانترنت الخاصة الافتراضية (VPN). ومن خلال الربط الفوري بمراكز بيانات ذات أعلى ثلاث مستويات، يمكن لجمعية النجاة الخيرية الوصول السلس إلى أنظمتها واسترجاع كل البيانات، حتى وإن تعرض مركز البيانات الخاص بها لأي ضرر في حالات الطوارئ أو الكوارث الطبيعية.

كما ستقدم Ooredoo خدمة التخزين المدار والنسخ الاحتياطية، حيث توفر خدمات التخزين المدار تخزيناً للبيانات يتميز بالتوافر الدائم وإمكانية التطوير في أي وقت، مع حماية البيانات لأنظمة الجمعية الموجودة في مركز الكويت للبيانات.

وعلق الرئيس التنفيذي لدى Ooredoo الكويت، عبدالعزيز يعقوب البابطين، قائلاً: «تهدف استراتيجية Ooredoo إلى إرساء القواعد للتحول الرقمي لنكون الشركة الرائدة في الرقمنة والابتكار في البلاد ما يؤدي إلى إثراء تجربة العملاء الرقمية وتعزيز الاقتصاد وإيجاد مجتمع رقمي شامل. وتأتي شراكتنا مع جمعية النجاة الخيرية لتكون انعكاساً ملموساً على قدراتنا ومهاراتنا في أمن البيانات وخدمات الاستضافة من خلال تقديم الحلول الأكثر كفاءة وفعالية».

وبدوره، قال رئيس قطاع البرامج والمشاريع والمدير العام بالتكليف لدى جمعية النجاة الخيرية، عبدالله الشهاب: «ستقوم شراكتنا مع Ooredoo الكويت من خلال أنظمتها الأمنية القوية وتطبيق أنظمة إدارة الحوادث وتوظيف تحليلات الأمن السيبراني إلى حماية الموقع الرسمي للجمعية من أي هجمات إلكترونية، فضلاً عن تقديم تجربة عميل أكثر أماناً وسلاسة. نفتخر بتعاوننا مع الشركة الرائدة في قطاع الاتصالات في البلاد، شركة Ooredoo الكويت، فرؤيتنا المشتركة ستسهم حتماً في معالجة الفجوة الرقمية بشكل آمن ومسؤول».

