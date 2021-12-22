مال وأعمال

أعلنت شركة البترول الوطنية عن افتتاح 6 أسواق مركزية مصغرة في محطات الوقود التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية، وذلك في المواقع التالية: محطة جابر الأحمد – قطعة N2 رقم 146 ومحطة جابر الأحمد - المحور الخدمي رقم 148، محطة سعد العبدالله - قطعة 10 رقم 132، محطة شمال غرب الصليبيخات رقم 137، محطة صباح الأحمد - قطعة E4 «رقم 141 ومحطة صباح الأحمد - قطعة D2 رقم 139.

ويأتي افتتاح هذه الأسواق، التي تستثمرها شركة مركز سلطان، في إطار خطة الشركة لتوفير خدمات متكاملة لعملاء محطاتها المنتشرة في مختلف مناطق البلاد.

وتتوافر في محطات الشركة مجموعة من الخدمات الإضافية، مثل أجهزة السحب النقدي الآلي، وصيانة وغسل السيارات، فضلاً عن التطبيقات الرقمية المتطورة لتسهيل عملية الدفع.

