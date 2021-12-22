مال وأعمال

صعدت الليرة التركية أول أمس بشكل قوي بعد تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان، لتبلغ 12 ليرة مقابل الدولار، وذلك في أعقاب تصريحات أدلى بها الرئيس التركي عن أداة مالية جديدة. وهذا الارتفاع هو أعلى مستوى مسجل في يوم واحد.

وقال أردوغان في مؤتمر صحافي عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة إن بلاده ستطلق أداة مالية جديدة تتيح تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة.

وأضاف الرئيس التركي «سنوفر بديلا ماليا جديدا لمواطنينا الراغبين بتبديد مخاوفهم الناجمة عن ارتفاع أسعار الصرف، ومن الآن فصاعدا لن تبقى هناك حاجة لتحويل مواطنينا مدخراتهم من الليرة إلى العملات الأجنبية خشية ارتفاع أسعار الصرف».

