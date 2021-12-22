مال وأعمال

أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» أسماء العملاء الفائزين بالسحب الشهري لحساب «الرابح» بجائزة عبارة عن 1 كيلو من ذهب «بيتك» لكل فائز وهم: هانم طلبه حسن، ومحمد عبدالوهاب الدوسري، واحمد الطوهري وذلك عن شهر نوفمبر. ويقدم «بيتك» من خلال حساب «الرابح» مجموعة جوائز تصل الى 77 كلغ من الذهب، من خلال مجموعة سحوبات شهرية وربع سنوية وسنوية، تتيح الفرصة لـ45 من عملاء حساب الرابح للفوز بالجوائز التي تتراوح بين 1 الى 3 كلغ من الذهب على مدى عام كامل، بالإضافة إلى السحب السنوي بجائزته الكبرى 12 كلغ من الذهب.

وتستهدف الجوائز جميع عملاء حساب «الرابح» الحاليين والجدد، الذين لا تقل رواتبهم عن 500 دينار. فعند تحويل رواتبهم إلى حساب «الرابح»، سيتمكنون من الفوز بباقة من الجوائز غير المسبوقة من خلال المشاركة في السحوبات، وهي: سحب شهري بمعدل 3 فائزين شهريا في كل سحب بـ1 كلغ من الذهب ماعدا شهر ديسمبر، وسحب ربع سنوي بمعدل 3 فائزين في كل سحب بـ3 كلغ من الذهب لكل فائز (ما عدا السحب الربع الأخير فهناك فائز واحد فقط). كما يجري سحب سنوي بمعدل 3 فائزين، وفائز يكون من نصيبه الجائزة الكبرى، وهي عبارة عن 12 كلغ من ذهب «بيتك» للفائز الأول، 3 كلغ من الذهب للفائز الثاني، و 2 كلغ من الذهب للفائز الثالث وبذلك يكون مجموع الفائزين 45 عميلاً، مجموع جوائزهم يصل الى 77 كلغ من الذهب. ويفتح حساب «الرابح» بالدينار للأفراد، ويشترط تحويل الراتب كشرط أساسي لدخول السحب، واستمرار تحويله في الحساب. وفيما يخص شروط وأحكام الجوائز والسحب، فهي ان يتم تحويل الراتب لكل شهر خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق السحب، وألا يقل الرصيد الأدنى للحساب عن 50 ديناراً في نهاية كل شهر خلال الاشهر الثلاثة التي تسبق السحب، حيث ان كل 50 ديناراً إضافية في الحساب تزيد فرص العميل في الربح، وبذلك يعتبر حساب «الرابح» بمزاياه وجوائزه، مناسبا للعملاء الراغبين في تحويل رواتبهم، وادارة حساباتهم الشخصية، مع إمكانية الادخار والاستثمار. ويؤكد حساب «الرابح» حرص «بيتك» المتواصل لتقديم منتجات متميزة تلبي طموحات العملاء، وتمنحهم تجربة مصرفية استثنائية.

