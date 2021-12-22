مال وأعمال

أطلق بنك برقان حملة ترويجية جديدة لعملائه من حاملي البطاقات الائتمانية على مختلف أنواعها، تتيح أمامهم الفرصة لمضاعفة نقاط مكافآت برقان عند استخدام بطاقتهم في أي مطعم بالكويت بما في ذلك المقاهي، ومطاعم الوجبات السريعة سواء لخدمة استلام الطلبات أو التوصيل. وتأتي هذه الحملة كجزء من استراتيجية البنك لتعزيز وإثراء تجربة العملاء المصرفية مع مجموعة من المزايا الحصرية والقيمة.

ومن خلال هذه الحملة الممتدة من 15 إلى 31 ديسمبر الحالي، يمنح بنك برقان العملاء الفرصة لمضاعفة نقاط المكافآت أو الأميال على برنامج مكافآت برقان لغاية 3 أضعاف، وذلك عند القيام بتسديد قيمة فاتورتهم الشرائية باستخدام أي من بطاقاته الائتمانية في أي مطعم داخل الكويت. هذا وتشمل الحملة جميع الطلبات سواء داخل المطعم أو عبر خدمات الطلب «أونلاين».

وحول هذه الحملة الجديدة، علق رئيس إدارة البطاقات في بنك برقان ساكت جاجو، قائلاً: «تعزز هذه الحملة الجهود التي نبذلها في بنك برقان لتشجيع ثقافة استخدام البطاقات الائتمانية بدلا من النقد في العمليات الشرائية والتسوق. ولتحقيق ذلك، نحرص على تصميم حملات ترويجية مبتكرة لعملائنا من مستخدمي البطاقات الائتمانية بحيث توفر لهم تجربة مصرفية استثنائية تكون فيها تعاملاتهم المالية ذات قيمة مضافة على حياتهم اليومية».

وتشمل هذه الحملة جميع بطاقات البنك الائتمانية والتي تتمتع بباقة غنية من الخدمات المميزة والمزايا الرائعة، بالإضافة لعروض وخصومات حصرية في العديد من منافذ البيع محليا ودولياً. هذا عدا عن امتلاكها لأعلى معايير الأمان والجودة، التي تضمن للعملاء راحة البال أثناء استخدامها في أي وقت وأي مكان.

