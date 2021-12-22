مال وأعمال

في إطار سعيها المتواصل لدعم وتشجيع الكوادر الوطنية، رعت شركة الخطوط الجوية الكويتية معرض التصميم الهندسي الـ40 لكلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت، والذي أقيم تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ/ صباح الخالد، وذلك بمشاركة 102 من مشروعات مختلف التخصصات والاقسام الهندسية، حيث ضم المعرض عدداً كبيراً من المشاريع الهندسية التنافسية التي حملت طابع الابداع والابتكار صممت بأيادي وعقول كويتية شابة من المهندسين والمهندسات وذلك ضمن مشاريعهم للتخرج.

هذا وقد حضر حفل اختتام المعرض عدد من الرعاة والمسؤوليين والقياديين وقامت الخطوط الجوية الكويتية ممثلة بمدير دائرة العلاقات العامة والإعلام فايز العنزي بتكريم الفائزين تشجيعاً لهم على مشاركتهم في هذا المعرض.

وقال فايز العنزي: «تأتي مشاركة الخطوط الجوية الكويتية في معرض التصميم الهندسي حرصاً منها على دعم المواهب والكوادر الكويتية الشابة وحديثي التخرج حيث ان الشركة تولي اهتماماً كبيراً في تشجيع الطلبة وإعطائهم الدفعة المعنوية التي يستحقونها وذلك لإيمانها التام بالقيمة الكبيرة للجيل القادم من أبنائنا وبناتنا الشباب وقدرتهم على تأدية دورهم في اكمال مسيرة النجاح للآباء والاجداد عبر تعزيز عجلة التنمية وتحقيق رؤية كويت 2035 وتحويلها الى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي فهؤلاء الطلبة هم الثروة الحقيقية والاستثمار الامثل لدولة الكويت». وأضاف العنزي: «ضم المعرض مجموعة كبيرة من المشاريع الهندسية المبتكرة والتي تدعو للفخر والاعتزاز بهذا الجيل القادم والمقبل على الدخول في سوق العمل وتدخل الطمأنينة في قلوبنا وتمنحنا مزيداً من الثقة في مستقبل الكويت وازدهارها، حيث ان هذه المشاريع عكست اليوم جهودهم المتميزة واجتهادهم على مدار السنوات الماضية في دراسة الهندسة بمختلف تخصصاتها عبر تصميم وانشاء مشاريع تجريبية تعطي قيمة مضافة للمجتمع وتجد الحلول المناسبة له». وتابع العنزي: «الخطوط الجوية الكويتية جزء لا يتجزأ من المجتمع الكويتي بجميع أطيافه وشرائحه، حيث تحرص الشركة بشكل دائم ومستمر على تطبيق استراتيجياتها للمسؤولية الاجتماعية في دعم القطاع التعليمي وهو ما يتجسد في هذه الرعاية، كما أن الخطوط الجوية الكويتية تحرص أيضاً على مشاركة ودعم وتشجيع المجتمع الكويتي في الفعاليات والمناسبات التي تعود بالمنفعة على الوطن وأبنائه الاعزاء ومن أهمها هذا القطاع وهو القطاع التعليمي والتي لا تألو جهداً في مشاركة المنظومة التعليمية في البلاد بفعالياتها، والمساهمة

أيضاً في تطويرها لمستقبل أفضل للأجيال القادمة».

