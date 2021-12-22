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المرأة نصف المجتمع برأيك هل المتغيرات الحديثة في المجتمعات عززت من دورها ام ان هناك تقليصاً لذلك الدور؟

في رأيي ان لكل من المرأة والرجل دوراً في تطوير المجتمع سواء أكان ذلك على المستوى الشخصي أم العملي، وما تمر به المجتمعات الحديثة من تغيرات عززت مكانة واسهام المرأة في تطوير المجتمع،ولكن المعيار الحقيقي لذلك هو الكفاءة دون النظر الى الفروقات بين الجنسين ومبدأ تكافؤ الفرص لتحقيق ما هو افضل.

ماذا عن مطالبات المرأة بحقوقها في المجتمع؟

من الخطأ الشائع ان يعتقد الكثير ان هذه الحقوق غير مكفولة والحقيقة هي ان الدولة والدستور في دولة الكويت كفلت هذه الحقوق لكن المشكلة تكمن ليس بوجود القوانين والتشريعات ولكن بتطبيقها وتغيير نظرة المجتمع بأن الكفاءة والمهنية هي الاساس.

هل ذلك يعني ان حقوق المرأة موجودة دون انتقاص؟

المطلوب هو التطبيق واتاحة الفرصة للجميع للمساهمة في تطوير المجتمع وبيئة العمل بناء على مبدأ تكافؤ الفرص وتشجيع مساهمة كل من الرجل والمرأة في تطوره في المجالات المختلفة التي تركز عليها الدولة في المرحلة القادمة، فهناك كفاءات من الجنسين قادرة على النهوض في بيئة العمل.

حدثينا عن عملك في القطاع النفطي والخاص؟

بدأت مشواري المهني بالالتحاق بشركة نفط الكويت مهندسة بترول في العام 2000 واستكملت دراستي في مجال ماجستير هندسة البترول خلال فترة عملي في الشركة وكانت تجربة رائعة بجميع المقاييس.

هل من فوائد لتلك التجربة الدارسة مع العمل؟

من وجِهة نظري الشخصية ان الفرد قادر على اداء اكثر من عمل في ان واحد واستكمال دراسة الماجستير خلال فترة عملي اتاحت لي القدرة على اكتساب الخبرة العملية والجمع بينها وبين الخبرة الاكاديمية، وهذا اضاف لي شخصيا ولمسيرتي المهنية.

وماذا كانت الخطوات التالية في مسيرتك؟

من خلال عملي في مجال التخطيط في شركة نفط الكويت، وحصولي على درجة الماجيستر في هندسة البترول، ادركت اهمية الناحية الاقتصادية والمالية في تمويل المشاريع. لذلك انتقلت الى العمل في المجال الاستثماري في العام 2005 في مجال الطاقة،وهى فترة مهمة ومؤثرة لما تجمع فيها من كيفية تمويل المشاريع والاستثمار في الشركات التي تعمل في مجال الطاقة وتحقيق العوائد المالية للمستثمرين، وكان التركيز فيها ليس فقط على دولة الكويت انما على منطقة الخليج بشكل اوسع.

بعد ذلك التحقت بالعمل في شركة تعمل في مجال الاستكشاف وتطوير الحقول في العام 2011 في مجال تطوير الاعمال والدمج والاستحواذ وتطوير الاستراتيجيات حيث كانت لدي فرصة للعمل في اغلبية دول منطقة الشرق الاوسط هذا بالاضافة الى الدول التي تتمتع بموارد نفطية وفرص استثمارية جذابة.

وفي عام 2015 انتقلت الى العمل في شركة عالمية متخصصة في مجال الطاقة البديلة التي تعتبر نقلة نوعية بالنسبة الى طبيعة دراستي ومجالي السابق. وهذه كانت فترة متميزة لانها اضافت الى خبرتي في مجال جديد.

ما هي المرحلة التي جاءت بعد ذلك؟

في العام 2017 تم اختياري رئيساً لمجلس ادارة شركة لتأجير معدات ثقيلة في مجال المقاولات لاعادة هيكلتها.

وخلال مسيرة عملي التي امتدت لاكثر من 21 سنة، قمت مع مجموعة من زملائي في المجال الذين يمتلكون الخبرة والكفاءة بتأسيس شركة استشارية متخصصة في مجال الطاقة والبنية التحتية بشكل خاص وتقديم الخدمات الاستشارية بما يتعلق باعداد الاستراتيجيات، اعادة الهيكلة، تقييم الشركات، تطوير الاعمال، ادارة المشاريع، تمويل المشاريع والشركات، ونقدم جميع الاستشارات الخاصة بهذا المجال. ونحن نعمل في هذا المجال منذ العام 2018 والحمد الله استطعنا خلال فترة قصيرة نظرا لظروف جائحة كورونا ان نكون قاعدة عملاء واسعة تثق بقدرتنا على مساعدتهم.

هل هناك اختلاف بين العمل في القطاع الخاص والحكومي؟

بالطبع ان القطاع الخاص بمختلف مجالاته يوفر فرصة اكبر اعتمادا على مبدأ الكفاءة لتطوير الفرد واكتساب الخبرة اكثر من القطاع الحكومي هذا لا ينطبق فقط على الكويت انما في العالم كله.

ما رأيك في مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني؟

لا زال القطاع الخاص يخطو خطوات خجولة للمساهمة في الاقتصاد وتطوير المشاريع وبيئة الاعمال. ولازالت الدولة تتحمل العبء الاكبر في ذلك. ويجب ايجاد المزيد من التشريعات والفرص الاستثمارية التي تسمح للقطاع الخاص بالعمل كمطور مشغل بدلا من مقاول بما يحقق الاهداف الاقتصادية والتنموية.

ما المانع من القيام بذلك؟

المسؤولية مشتركة بين القطاع الخاص والدولة كما اشارت سابقة، يجب أن تكون هناك بيئة استثمارية مهيئة في جميع المجالات وايجاد تشريعات وايجاد اسس لتنظيم العمل بين الخاص والحكومي، ولا شك ان القطاع الخاص سواء المحلي او العالمي لديه الخبرة لإدارة المؤسسات بطريقة ذات مهنية عالية وذلك بجود متكاتفة.

ما الفارق الأساسي بين القطاع الحكومي والشركات العالمية؟

الفرق يكمن في بيئة العمل التي تعتمد على تطوير خبرات الفرد وتوفير فرص التدريب والخبرة، هذا بالاضافة الى الاعتماد على معيار الكفاءة وجودة الاداء للترقية الوظيفية او المكافآت المالية.

هل تمكين المرأة في الشركات العالمية يختلف؟

المجال يتركز على الكفاءة بغض النظر عن الجنس أو الدولة التي ينتمي لها الشخص وتعتمد على الكفاءة والمنافسة لتحقيق افضل اداء. هذا بالاضافة الى وجود برامج متخصصة لتطوير الجنسين وتدريبهما.

نود التحدث عن تأثير جائحة كورونا على الشركات؟

كثير من الشركات تضررت خلال جائحة كورونا، وقد لمسنا ذلك من خلال مجال عملنا في مجال الاستشارات. واكثر القطاعات تضررا التي كانت تعتمد على المستهلك والمشاريع الصغيرة.

نود التطرق الى المهام الوظيفية في عملكم؟

نعمل على اعادة هيكلة الشركات واعادة التمويل لتنفيذ المشروعات، وتطوير الاستراتيجيات ومجال الدمج والاستحواذ وادارة المشاريع في جميع المجالات وقاعدة العملاء لدينا تشمل شركات خاصة ومدرجة وشركات عالمية ومحلية هذا بالاضافة الى بعض قطاعات الدولة الحكومية.

