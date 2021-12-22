النهار Plus

أكدت الشاعرة والكاتبة تهاني الظفيري ان المرأة الكويتية مازالت تعاني مع عدم تمكينها في المناصب المهمة وعدم ابراز دورها القيادي على الرغم من الامكانات والعطاء، لافتة الى انه يوجد في المجتمع الكويت اسماء جديرة ان تستلم المناصب لأنها تمتلك قرارا حاسما في ابداء الرأي.

وأشارت في حوار مع «النهار» الى ان وسائل التواصل لها تأثير سلبي مباشر على التفاعل الحيوي بين افراد الأسرة، خاصة انها سببت الكثير من الخلل والعزلة النفسية على الرغم من التواجد المكاني في ذاته.

وتطرقت للعديد من الجوانب المتعلقة في شاعرية المرأة والجمعيات النسائية وقضايا العنف.

وفيما يلي تفاصيل الحوار:

كل شاعرة تواجه تحديات وصعوبات فيفرض هويتها وشخصيتها الشعرية كيف تغلبت تهاني على هذه الحواجز واستطاعت ان تشكل حيزا ابداعيا في الخارطة الشعرية المحلية لدى المتلقي؟

تحديات كثيرة في بداية الامر، ثم التغلب عليها بالاصراربنشر القصائد المناسبة وكان ذلك تحديا كبيرا مع ثقافة المجتمع بشكل عام، الى ان استطعت ان اقدم شيئا يليق بمسيرتي في الشعر والكتابة.

عندما تكتبين القصيدة هل تقيدين نفسك بذائقة المتلقي بمعنى هل تأخذين بعين الاعتبار القارئ.. هل سيفهم عامة الناس ماترمين اليه ام ان الشاعرة تكتب وفق ثقافتها؟

دائما تكون القصيدة مبسطة للقارئ وان كانت تحمل في طياتها عمق المعنى والاحساس الشعري والمغزى منه، حيث يتم مراعاة جميع المستويات الثقافية، والصدق باطلاق المشاعر.

المشهد الشعري

كثيراً ما تشير بعض الأراء الى ان المشهد الشعري في الكويت لا يبشر بخير لوجود خلافات فكرية او شعرية اوشلل مبطنة الا تعتقدين ان هذه الصراعات ستسبب تراكمات سيتوارثها اجيال وأجيال؟ ام انك ترين ان الساحة الكويتية متوازنة وأفضل مما يقال؟

تعتبر الكويت ولادة وحاضنة للفن بشتى انوعه والدليل على ذلك مركز جابرالثقافي الذي ينم على احتضان جميع المناسبات الثقافية لا سيما الأمسيات الشعرية.

مَنْ مِنْ الشعراء والشاعرات جذبك الى فضاء القصيدة وكان عرابك على الرغم من اختلاف المناهج والمدارس في الشعر الفصيح؟

نزار قباني ود. سعاد الصباح التي اتسمت كتاباتهم بالتنوع ووصف جماليات الكلمة وأرقى الاوصاف الشعرية وأبدعها.

هل برأيك ان الأسماء النسائية استطاعت ايصال هموم المرأة الخليجية والعربية بصفة عامة وبصفتها خاصة بصورته الصحيحة ام لا زال التفوق الذكوري متسيدا للمشهد وسلب ابداع وجمالية القصيدة من الأنثى؟

هناك بعض الأسماء النسائية اللامعة التي عانت من الظهور بالدفاع عن المرأة في شتى انواع قضاياها وابرازدورها المجتمعي والأسري.

باعتقادك هل ممارسة الشعر والثقافة عبر العالم الافتراضي «التقنية الجديدة» تختلف نتائجها عن الممارسة التقليدية للأدب وتعطي فضاء اوسع من الحرية؟

نعم، فهي اكثر وصولاً الى جميع متذوقي الشعر بشكل مبسط، حيث ان تعدد الوسائل التواصل الاجتماعي وانتشارها تساعد الى الوصول للشريحة المستهدفة، من خلال نشر هذه القصائد في تلك الموقع.

فضاءات وأجنحة

الا تعتقدين ان كثافة القراءة اليومية او الدورية ستجعلك محبوسة في زنزانة التأثر، ام تتلمسين فضاءات وأجنحة وحريات حينما تطلعين وتغوصين في تجارب الآخرين؟

القراءة المكثفة تمنح وعياً اكثر وتكسب التنوع الثقافي، كما ان تجارب الاخرين تعطي عمق نفسي كبير ينعكس ايجابا على صدق تناول القضايا الاجتماعية وصبها في الحقل الشعري.

وبماذا يتميز جيل الشباب الذي يكتب الشعر والقصة والروايةحاليا عن الجيل السابق الذي سبقه برأيك؟

تجديد في الطرح والانفتاح والجرأة اكثر على الثقافات الأخرى وهذا ما نجده ينعكس ايجابا في رؤيتهم الأدبية والشعرية.

من الملاحظ على التجارب الشعرية في الفصيح ان الكفة هناك من يميل للقصيدة العمودية وآخرون جنحوا للتفعيلة بشكل واضح كأسلوب شعري واخرون يحلقون في قصيدة النثر التي ظن البعض انها من تأثير الشعر المترجم كيف تجدين هذه الاشكالية، هل هذا التفاوت والتميز يسبب قلقا للمتلقي؟

بالعكس لكل متذوق نمط شعري معين يستهويه، ولا يمنع من قراءة وتناول شتى الأنواع واقتباس المشاعر والأفكارالتي تحتويها.

هل هناك قاسم مشترك بين الانسانة والشاعرة تهاني الظفيري؟

تهاني الانسانة هي الشاعرة لافرق بما تقدمه من احساس ووصف المعاني الشعرية وهي تجسد شخصيتها.

كيف تجدين قضية العنف ضد النساء خاصة ان وسائل التواصل كشفت مستور البيوت والمشاكل المتضخمة في هذا الجانب هل لو تم عمل حملات متنوعة سنقضي على هذه الظاهرة السلبية؟

هذا الجانب تم تناوله في ديواني الشعري «لوحة القمر» في قصيدة يكرهون النساء التي تعكس الرؤية الذكورية والانتقاص من حقوق المرأة في مجتمعنا العربي، ومع الانفتاح الاعلامي الكبير في هذا العالم مازالت المرأة تعاني من النقص في نشر معاناتها الحقيقية دون ازدراء او تنمر من المجتمع لها.

هناك تأكيدات ان نسبة عدد النساء اللواتي تولين المناصب القيادية والوزارية قليل مقارنة مع الرجل ماتعليقك حول هذا الجانب؟

للأسف هذا الواقع الحالي مازلنا نعاني من تمكين المرأة في المناصب القيادية وعدم ابراز دورها القيادي رغم الامكانات والعطاء، يوجد في المجتمع الكويت اسماء جديرة ان تستلم مناصب قيادية لأنها تمتلك قراراً حاسما في ابداء الرأي.

التمييز ضد المرأة

هناك مطالبات من بعض الأكاديميات بضرورة العمل على تعديل القوانين التي تعمل على التمييز ضد المرأة في اهم امور حياتها والقضاء على جميع اشكال التمييز بين الكويتي والكويتية؟

توجد هناك جمعيات نسائية ولجان تهتم بشؤون المرأة، حيث توجد لجنة المرأة والطفل في مجلس الأمة، يحاولون ايصال صوتها في هذا المضمار للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة.

هل صحيح ان وسائل التواصل الاجتماعي لها دور سلبي في نوعية العلاقات الأسرية وقوتها خاصة انها في السنوات الأخيرة اشغلت رب الأسرة والأم عن متابعة الأبناء والقيام بدورهم بشكل متكامل؟

نعم لها تأثير سلبي مباشر على التفاعل الحيوي بين افراد الأسرة، وسببت الكثير من الخلل والعزلة النفسية في العلاقات الأسرية رغم التواجد المكاني ذاته.

