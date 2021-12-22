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أقامت كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت ممثلة في مركز التدريب الهندسي والخريجين حفل ختام معرض التصميم الهندسي 40 والذي عقد تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وبحضور د. وزير النفط وزير التعليم العالي محمد الفارس ممثلاً عن سموه وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والذي يقام وللمرة الأولى في مدينة صباح السالم الجامعية وبمشاركة 102 مشروع من مختلف الأقسام العلمية بكلية الهندسة والبترول.

وأقيم حفل الختام بتكريم الفائزين بمسابقة أفضل مشروع من الأقسام العلمية المختلفة بكلية الهندسة والبترول، وتسيدت الطالبات نيل الجوائز، حيث قدمت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي جائزة بقيمة 500 دينار للمركز الأول من كل قسم علمي وتكريم للمركز الثاني والثالث، وذلك بحضور مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتور خالد الفاضل، وعضو المجلس البلدي م.مها البغلي، مدير إدارة الثقافة العلمية في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د. سلام العبلاني، والقائم بأعمال نائب مدير الجامعة للتخطيط د. محمد زينل، ومدير مركز التدريب الهندسي والخريجين د. دعيج الركيبي، وعدد من القياديين وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وبهذه المناسبة ذكر د. خالد الفاضل أن معرض التصميم الهندسي الـ40 يضم نخبة من الأفكار والإبداعات الهندسية الطلابية بعقول وطنية تحظى بكل رعاية ودعم من جامعة الكويت وكلية الهندسة والبترول على وجه الخصوص وكذلك بدعم مستمر من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الذي يأتي بالتوجيهات السامية من سمو رئيس مجلس الإدارة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والذي أولى اهتماماً خاصاً بالشباب، ودعم المشاريع والأفكار الرائدة في الكويت، مشيراً الى مشاركة مركز صباح الأحمد للموهبة والابداع متمثلة بفريق المركز الذي يدعم الأفكار الهندسية لمحاولة مساعدة الطلبة في تحويل أفكارهم من أفكار الى منتجات هندسية قابلة للتسويق وهذا هو صميم اختصاص مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، متمنياً لهذا المعرض التطور المستمر وان تتحول هذه الأفكار الهندسية الى واقع ملموس يرتقي بالكويت.

وتخلل الحفل الإعلان عن انطلاقة الهوية البصرية الجديدة لمعرض التصميم الهندسي بمناسبة مرور 20 عاماً على إقامة معرض التصميم الهندسي ممتدة على سبعة سمات تأخذ فكرة كلية الهندسة والبترول من الأعلى، هذا المكان الذي أصبح من الواجب أن تجتمع فيه أفضل العقول البشرية وأفضل الخدمات الهندسية والمختبرات التخصصية ليتوج برؤية مستقبلية لمعرض التصميم الهندسي.

