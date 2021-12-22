النهار Plus

«طابع خاص وشكل مميز» تنفرد بهما المطربة «وعد»، فهي صاحبة الصوت القوي والبشرة السمراء والعينين العسليتين، بالإضافة لاهتمامها بتأثيرها في لون الغناء فهي تعد من أهم مطربات جيلها اللآتي تشكلن في الغناء بمختلف اللهجات.

«وعد» حظيت مؤخرًا بتكريم من مهرجان «أوسكار العرب»، وهو التكريم الذي أعربت عن سعادتها بالحصول عليه، هذا فضلا عن رغبتها في الحضور بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة في مصر «أم الدنيا».

«وعد» تحدثت أيضا عن أبرز أعمالها الفنية خلال الفترة المقبلة، وكشفت عن سر تميزها بين بقية أبناء جيلها من المطربين، كما ألقت الضوء على أغنيتها الجديدة التي تقدمها باللهجة العراقية، وأمور أخرى في الحوار التالي:

? بداية.. حدثينا عن تكريمك ضمن فعاليات مهرجان «أوسكار العرب» مؤخرًا؟

? أولًا.. أريد أن أعرب عن سعادتي لوجودي في مصر، وسعادتي لتكريمي في مهرجان كبير مثل «أوسكار العرب»، وأتمنى وجودي بشكل مستمر في مصر بلد الفنون.

? وماذا عن «موسم الرياض»؟

? أي حديث عن موسم الرياض لن يوفيه حقه، الحقيقة أن المملكة العربية السعودية تعيش طفرة كبيرة من انفتاح ثقافي ووعي فكري كبير، وليعلم الجميع أن «موسم الرياض» ليس الوحيد في المملكة، هناك مواسم كثيرة في جدة والرياض لا بد أن تشاهدوها، وفي النهاية أحب أن أوجه الشكر لتركي آل الشيخ على المجهود العظيم المقدم في موسم الرياض وغيرها في شتى المجالات.

? متى تغني «وعد» في موسم الرياض؟

? لم يبدأ موسم الرياض حتى الآن، وحتى الآن لم يحدد لي موعد لإقامة حفل هناك، لكن الفترة المقبلة ستكون هناك مفاجأة قريبة.

? ماذا عن وصفك بأنكِ من المطربات السعوديات الأكثر تأثيرًا في الأغنية السعودية؟

? تأثيري هو سبب التغيير في تنوع الأغنية والغناء باللهجات المختلفة، بالإضافة لتنوع اللحن والكلمات، فقد غنيت بالعراقي والمغربي والمصري وطبعا باللهجة الخليجية، وفي النهاية التنوع سر التميز ومرغوب.

? ما الأغاني التي يطلبها جمهور «وعد» فور صعودك على المسرح؟

? من أكثر الأغاني التي يطلبها الجمهور مني أغنية «أحلاهم» و«بنت السعودية»

? هل هناك أشياء تحبينها في مصر؟

? هناك أشياء كثيرة أحبها في «أم الدنيا»، وأكثر شيء أحبه جدًا الأكل المصري، وبالأخص «الكشري»

? من الفنانون الشعبيون المفضلون لك؟

? أعشق الفنان أحمد عدوية أستاذ الأغنية الشعبية، الذي تربينا على أغانيه الفولكلورية المصرية، ومن المطربين الجدد أحمد شيبة، وأمينة، وبوسي، وكذلك سعد الصغير.

? مَنْ مِنَ الفنانين المصريين ترغبين في الوقوف أمامه؟

? جميع الفنانين المصرين موهوبون، لكنني لا أستطيع التحديد في هذه المسألة، وأتمنى أن أخوض تجربة فنية جديدة من نوعها إن شاء الله.

? حدثينا عن مشاركتك في برنامج «نجم السعودية»؟

? كانت تجربة مميزة، فقد شاركت عضو لجنة تحكيم في برنامج نجم السعودية مع الفنان عبادي الجوهر والفنان ممدوح سيف، وهو برنامج سعودي من الألف إلى الياء، وكان البرنامج يتضمن أصواتاً نسائية فقط، فهو يحمل رسائل هدفها التطلع لتحقيق رؤية السعودية 2030.

? إلى جانب الغناء.. هل من الممكن أن نشاهد «وعد» ممثلة؟

? شاركت بالفعل في السعودية مع ناصر القصبي، الفنان الجميل المحترم من خلال مسلسل «سيلفي 3» ، لكن التمثيل صعب للغاية حيث يقوم المخرج بالصياح طوال الوقت.

? هل هناك تجربة قريبة فنية؟

? نعم هناك فيلم سعودي من إنتاج mbc مصر عبر منصة شاهد، بمشاركة نجوم كبار، والفترة القادمة ستكون هناك أعمال فنية كثيرة.

? ما الجديد في أعمالك الغنائية القادمة؟

? لدي أغنية عراقية اسمها «أحبه أكثر»، سأقدمها على طريقة الـ«فيديو كليب» من إخراج عبد الرحمن يوسف، وسوف تعرض عبر «روتانا»، وأتمني أن تنال إعجاب الجميع ان شاء الله.

? ماذا عن تقديم أغنية باللهجة المصرية؟

? نجري حاليًا استعدادات لتقديم أغنية جديدة باللهجة المصرية، ولا أستطيع الإفصاح عنها في الوقت الحالي، في الوقت المناسب سنفصح عن كل ما هو جديد في الفترة القادمة.

? من هم المطربون المصريون المقربون لقلب وعد؟

? كثير جدًا فانا أحب شرين، عمرو دياب، حماقي، تامر حسني، وحتى لا أنسى أحداً الجميع مميز في منطقته الغنائية الغناء المصري مميز منذ القدم.

? حنان بكر يونس الاسم الحقيقي لـ«وعد» لماذا تخليتِ عنه؟

? تخليت عن اسمي بسبب تشابه الاسم بيني وبين المطربة المصرية التي أحبها جدًا «حنان»، وتخوفت من فكرة تشابه الأسماء، فلا ارغب في تشتت الجمهور.

? مع تزايد أهمية مواقع «سوشيال ميديا».. هل تتابعين ردود فعل جمهورك على صفحاتك الرسمية؟

? في البداية كان هناك شخص مسؤول عن إدارة صفحتي الشخصية، لكنني شعرت بأن هذا الوضع يبعد بيني وبين جمهوري، فبدأت أزيل الحواجز وبادرت بالتفاعل بنفسي، وشعور جميل وجدته بعدما بدأت التفاعل مع الجمهور وأتبادل الردود والتعليقات.

? هل وصلتك تعليقات «غير لائقة» من أحد متابعيك على «سوشيال ميديا»؟

? مَنْ منا لم يتعرض لأفعال تثير غضبه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فهناك نجوم كبار يتعرضون للتنمر ولمواقف سيئة، ومنهم لم يستطع الرد، لكنني عندما أتعرض لهذا الموقف أديره بذكاء وتميز في الرد، ولهذا من يسئ الرد أول مرة فإنه لا يكررها لحسن خلقي ونجاحي في إقناعه بالخطأ الذي ارتكبه في حقي.

