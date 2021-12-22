النهار Plus

«حسام جوزي إنسان من أنضف رجالة الدنيا، وإنسان محترم ومتربي وبيحبني أكتر من نفسه، وميستاهلش كم القسوة ده منكم»، تصريح قصير جاء على لسان المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، خلال فيديو نشرته نهاية يونيه الماضي، تحدثت خلالها عن علاقتها بطليقها - زوجها وقتها- المطرب حسام حبيب.

6 أشهر فقط كانت كافية لانقلاب «شيرين» على «حسام»، فالزوج الذي خرجت لتدافع عنه أمام الاتهامات التي طالته، سواء تلك المتعلقة بالقضايا التي تورط فيها، أو اتهامه باستغلال شهرتها في رحلة صعوده الفني، هو ذاته الذي وصفته بـ«الحيلة الدلوعة» و«السرطان»، كاشفة لأول مرة كواليس محاولة الانتحار التي فشلت فيها، وأنها قضت 4 سنوات من العذاب، وكانت تنام على الكنبة، مؤكدة أنها حاولت تكبير عائلتها مع طليقها السابق، لكن محاولتها باءت بالفشل بسببه.

الصداقة.. أول الرحلة

علاقة «شيرين» و«حسام» لم تكن دائما الخلافات حاضرة فيها، أو هذا ما كانت تحاول المطربة تصديره إلى الجميع من حولها، فالبداية كانت «صداقة»، وتحديدًا في أوائل العام 2018 ، عندما انتشرت الكثير من الشائعات حول حقيقة العلاقة التي تربط بينهما بسبب ظهورهما باستمرار معا، لكنهما كانا يؤكدان أنهما أصدقاء فقط، قبل أن يخرج والده حسين حبيب، ويزيد من الجدل حول علاقتهما بنشره صورة لنجله مع شيرين، معلقًا «ابني وعروسته»، ووقتها خرج «حسام» ليؤكد أن الحساب المنسوب لوالده لا يمت له بصلة.

زواج مع سبق الإصرار

لم تكد تمضي أشهر قليلة فقط على «صورة العروسة»، وتحديدا في 7 أبريل 2018، تزوج الثنائي حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب في حفل حضره الأصدقاء المقربون فقط، وذلك بعد 5 سنوات زمالة وصداقة، وتحدثت «شيرين» عن قصة حبهما في حوارها ببرنامج «تخاريف» فبراير عام 2019، وقالت إنها كانت تعاني من أزمة نفسية كبيرة، ووقف «حسام» إلى جانبها وساندها بقوة، حتى تقدمت هي لطلب الزواج منه.

وأضافت «شيرين» أن حسام حبيب دعاها ذات يوم إلى العشاء، وحينها رأته كحبيب وليس كصديق ووجدت نفسها تطلب منه الزواج قائلة: «هو إحنا ينفع نتجوز؟»، وفاجأها برد فعله، حيث قال لها إنها لو أمهلته قليلا كان سيطلب نفس الطلب.

بداية الخلافات.. أحمد سعد يكشف المستور

أشهر قليلة مرت، وسرعان ما انتهى «شهر العسل» بين الثنائي «حسام وشيرين»، لتبدأ «سنوات الخلافات»، ففي يونيو2020، انتشرت أنباء حول وقوع شجار وصل لحد العراك بالأيدي ‏والتعدي اللفظي، بين شيرين وحسام أنهاه الفنان أحمد سعد بعد تدخله للصلح بينهما، وخرجت «شيرين» عن صمتها آنذاك بتغريدة عبر «تويتر» قالت فيها: «قريت أخبار أو بمعنى أصح إشاعات مالهاش أي أساس من الصحة ومش مظبوطة بالمرة، بحبك يا صاحبي»، في حين اكتفى «حسام» بنشر آية قرآنية على حسابه الرسمي بـ«تويتر»، وهي قوله تعالي «فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا».

«والد حسام» يتدخل

في نوفمبر2020، تم تداول أنباء حول انفصال شيرين عن زوجها حسام حبيب، إلى جانب اتهامه بالسيطرة على حساباتها المصرفية، وعلق وقتها حسين حبيب، والد حسام، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج «حضرة المواطن»، وقال: «أنا قريب جدًا من شيرين عبدالوهاب لأنها تعتبرني بمثابة والدها الثاني، وبعد سماعي لهذه الأخبار اتصلت بحسام، فأكد لي أنه هو وشيرين متفرغان لعملهما الجديد بعد افتتاحهما ستوديو جديد وأنهما يستعدان لطرح أعمال جديدة مميزة».

وأضاف: «حسام رجل ابن ناس وأمين والناس عارفين أنه على خلق، وشيرين تعتبره بمثابة أبوها وأخوها وزوجها وكل شيء لها وهما (كابل) جميل جدًا».

وتابع: «إثارة الشائعات حولهما ورائها بعض الناس الذين كانوا يعملون معها وهو وكيل أعمالها السابق، وبعد زواجها من حسام اكتشفوا اختلاسات مالية كبيرة وحدثت مشاكل كبيرة وحسام خرج براءة منها وهو وراء انتشار هذه الأخبار».

اختتم: «حسام حساس جدًا بسبب علاقته مع شيرين ومن ضمن حساسيته أنه عرض عليه مبالغ طائلة لكي يغني معها في حفلات وبالتحديد أغنيته معها، ولكنه رفض لكي لا يشاع عنه أنه يستغل شهرتها».

العودة لـ«الرسائل الرومانسية»

الغريب في الأمر هنا أنه في الأشهر الأخيرة، حرصت «شيرين» على توجيه رسائل رومانسية عدة علنية لزوجها حسام حبيب، وآخرها في 31 مايو الماضي، حيث نشرت صورة معه عبر «تويتر»، وعلّقت بمناسبة عيد ميلاده: «كل سنة وأنت طيب يا حبيبي، وكل سنة وأنت أماني وسندي ونجاحي وجاهي ومالي.. بحبك، بجد كلمة قليلة على إحساسي».

مكالمة «نضال».. اعتراف بـ«الطلاق ومحاولة الانتحار»

مقابل الرسائل الرومانسية التي كانت ترسلها «شيرين» لـ«حسام»، ومحاولتها تأكيد أنها تعيش «أسعد أيامها» مع زوجها، كانت الأمور بينهما تسير في اتجاه معاكس، اتجاه انتهي بـ«مكالمة» هاتفية تحدثت خلالها «شيرين» إلى الإعلامية نضال الأحمدية، كشفت فيها حقيقة انفصالها عن «حسام»، والأزمات التي كانت تحيط بها طوال سنوات زواجهما، ليس هذا فحسب، لكنها أشارت أيضا إلى فشلها في التخلص من حياتها.

بيان بـ«الطلاق»

وفي يوم 3 ديسمبر الجاري أكدت الفنانة شيرين عبد الوهاب حقيقة طلاقها من المطرب حسام حبيب في بيان صحافي، جاء فيه: «في ضوء ما تداولته المواقع المصرية والعربية، من أخبار تضمنت انفصال النجمة شيرين عبد الوهاب عن زوجها حسام حبيب، أعلنت النجمة شيرين عبد الوهاب، أن الانفصال وقع بالفعل، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعي للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية». وتابع البيان: «تهيب النجمة شيرين عبد الوهاب جميع وسائل الإعلام باحترام حياتها الشخصية، وتحري الدقة فيما يُنشر، وعدم نشر أي أخبار أو مزايدات، الغرض منها النيل من شخصها، مؤكدة أن الانفصال حدث في هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الإطلاق، وكل ما ورد من أخبار في هذا الشأن لا أساس له من الصحة ويأتي في إطار قلب الحقائق، مؤكدة أنها تكن كل الاحترام لحسام حبيب». وأضاف البيان: «توضح شيرين عبد الوهاب أن هذا البيان يأتي لحسم الجدل الدائر في هذا الموضوع، ويأتي أيضًا فى إطار احترامها لجمهورها الذي يساندها دائمًا في كل المواقف الصعبة التي تمر بها، وأصحاب الأقلام الشريفة الذين يساندون نجاحها دائما».

