النهار Plus

احتفلت الفنانة المصرية منة فضالي، بعد أن أصدرت محكمة جنح 6 أكتوبر، في مصر، يوم السبت، حكمها بالبراءة في القضية التي واجهت فيها اتهامات بالنصب والاحتيال، على إحدى الفتيات والاستيلاء منها على ملابس قيمتها 12 ألف جنيه، بعدما اتفقت معها على عمل ترويج لها مقابل اختيار عدد من الفساتين. بداية القصة، كانت عندما اتهمت فتاة تدعى إسراء ريان، الفنانة منة فضالي، بالنصب عليها، إذ كتبت عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منشورا تحذر فيه من التعامل تجاريا مع الفنانة المصرية، متهمة إياها بالنصب عليها في عدد من الملابس المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية، لعمل دعاية لما أخذته منها وذلك عبر صفحتها الخاصة، ولكن الفنانة أنكرت ذلك. وأكدت الشاكية، أن منة فضالي، اختارت عددا من الفساتين وأرسلتها لها بواسطة مندوب إلى محل سكنها، وبعدها ارتدت الملابس بالفعل وقامت بالتصوير بأحد الفساتين في حفل عيد ميلادها، ولم تقم بأي ترويج لها كما جرى الاتفاق، مضيفة: «حينما طالبت الفنانة منة فضالي بإرجاع مستحقاتي، تهربت وأنكرت، فحررت محضرا بقسم شرطة أول أكتوبر، ودعوى جنحة مباشرة أمام المحكمة ضدها، اتهمتها فيها بالنصب والاحتيال».