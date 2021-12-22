النهار Plus

نجحت الحكم الكويتي لكرة السلة منيرة الحشاش في تسجيل اسمها بأحرف من ذهب في تاريخ الرياضة الكويتية والخليجية أول حكم أنثى تحصل على الشارة الدولية في مجالها.

الحشاش فتحت قلبها لـ جريدة «النهار»، وكشفت عن مشوارها نحو هذا الانجاز والعقبات التي واجهتها واستطاعت تجاوزها، إلى جانب التطلعات لها ولكرة السلة الكويتية، كما وجهت الحشاش نصائحها لبنات جنسها، مؤكدة لهم أن الباب مفتوح في جميع الألعاب ومتعطش لاستقطاب اصحاب المواهب للارتقاء بالرياضة النسائية في الكويت وفي الخليج بشكل عام.

وقالت الحشاش أن بدايتها مع كرة السلة جاءت عام 2008 عندما شاركت مع أول منتخب نسائي تم تشكيلة من قبل الشيخة نعيمة الأحمد، كما أنها مثلت نادي سلوى وشاركت في الكثير من البطولات والمباريات والمعسكرات الخارجية، وكانت اخر بطولة شاركت فيها بطولة الخليج عام 2014 في البحرين، حيث توج الأزرق بالمركز الثاني.

ولفتت الحشاش الى أنها حصلت على شهادة التحكيم عام 2016، لتبدأ نشاطها بشكل رسمي بعد هذا التاريخ بعام كامل أي في 2017.

ولم تخف الحشاش أن الأمر الذي حفزها في هذا الجانب هو عملها معلمة للتربية البدنية في وزارة التربية، حيث كانت تقوم بإدارة المباريات الرسمية في المدارس، وسط نقص شديد في الحكمات الكويتيات للقيام بهذا الدور.

واشارت الى أن حضورها مع المنتخب لمدة خمس سنوات، كان عاملاً ايجابياً للتدرج بشكل سريع في مراحل التحكيم، لتحصل على جائزة أفضل حكمة في عام 2018، بعد ادارتها بكفاءة عالية جميع المباريات النهائية للمراحل السنية، كما أدارت مباريات في البطولة الخليجية عام 2019 في الكويت، ليتم الاستعانة بها في اول دوري سعودي نسائي، حيث أدارت المباراة النهائية بفضل كفاءتها وما قدمته من مستويات لافتة.

وبينت الحشاش أن الشارة الدولية جاءت بعد اجتيازها الاختبارات البدنية والنظرية وبعدها شاركت في تحكيم المركز الثالث والرابع في البطولة العربية التي اقيمت في الاردن اواخر شهر اغسطس الماضي،

وشددت على ان ممارستها للرياضة والتحكيم لا يسبب لها احراجاً كونها من اسرة رياضية، مؤكدة أن والدها داعم لها ويشجعها، وهو ما ينطبق على بقية الأهل. ولم تخف الحكم الكويتية أن اهم العقبات اللي واجهتها كانت في البداية نظرا لصعوبة التعاطي مع اللاعبين والمدربين الرجال، إلا أنها ومع مرور الوقت تجاوزت هذا الأمر وكسرت الحاجز، لاسيما بعد أن تم فتح المجال لغير الكويتيات لخوض التجربة والدخول في هذا المجال.

عقبات

اعترفت الحشاش بوجود عقبات تواجه الحكمات خصوصا الجانب المادي بعد أن تم رصد 35 ديناراً فقط لإدارة المباراة الواحدة، واشارت في هذا الجانب إلى ضرورة تحسين المردود المالي لاستقطاب أصحاب المواهب في الرياضة النسائية، ولما يمثله هذا الجانب أيضا من رفع الروح المعنوية لقضاة الملاعب.

إشادة

اشادت الحشاش بدور اللجنة النسائية وفاضل الداود، وهو ما أسهم في وجود دوري نسائي وخامات مميزة للاعبات كرة السلة، معربا عن امنياتها ان يتم الوصول إلى تطبيق الاحتراف الجزئي، على أن يزيد عدد الفرق المشاركة في المنافسات وسط انحصارها على 3 فرق فقط، عكس ما تشهد الرياضة السعودية بفضل مشاركة 16 فريقاً في الدوري النسائي. وقالت: «لكن للاسف لايوجد لدينا اندية تشارك في الدوري فقط لدينا ثلاثة اندية نحتاج اهتماماً اكثر وزيادة عدد الاندية حتى يقوى الدوري».

عتب

عتبت الحشاش على المسؤولين في الهيئة العامة للرياضة واللجنة الاولمبية لعدم تكريمها بعد حصولها على الشارة الدولية، لاسيما ان هذا الانجاز غير مسبوق ويحسب للمرأة الكويتية لريادتها في هذا المجال.

شكر

وجهت الحشاش شكرها لرئيس الاتحاد الكويتي لكرة السلة رشيد العنزي، وفاضل الداود والذي وصفته بنصير المرأة لتكريمها ودعمهما المستمر لها، إلى جانب الحكم محمد العمير لدعمه لها ومساهمته في الدعم حتى الحصول على الشارة الدولية.

طموح

أكدت الحشاش أن طموحها لن يتوقف عند الشارة الدولية بل سيمتد في اتجاه قراءة وحفظ قانون كرة السلة، للوصول الى التحكيم في اسيا والبطولات العالمية.

هوايات

تحدثت الحكمة منيرة الحشاش عن امورها الخاصة وقالت ان هوايتها غير الرياضة تتجه نحو طهي الطعام خصوصا الأكل البحري الذي تفضله عن غيره من المأكولات، كما أنها تعشق السفر خصوصا إلى اسبانيا.

وردة

اهدت الحشاش ابنتها وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة وردة على تشجيعها لها، ووردة أخرى لأمها التي دعمتها وتقف بجانبها وسط ظروف ليست سهلة خاصة بطبيعة عملها.

تشجيع

وجهت الحشاش رسالة لجميع الحكمات في جميع الالعاب بقولها: «الاتحادات الرياضية فاتحه لكم الابواب وهناك لجان نسائية، تعالوا واحصلوا على الشهادات ومارسوا مجال التحكيم تحت مظلات رسمية ومعتمدة».

