النهار Plus

بدأ الأدب النسائي الخليجي، خلال السنوات القليلة الماضية، أكثر حضوراً من أي وقت مضى، إذ لم تكتفِ الكاتبات الخليجيات بلفت الأنظار إلى أعمالهن وحسب، لكنهن نجحن أيضاً في حصد جوائز دولية وإقليمية مرموقة.

فقد شهدت السنوات القليلة الماضية حضوراً لافتاً لعدد من الأسماء التي باتت معروفة في الساحة الأدبية الإقليمية والدولية شعراً ورواية بل ونقداً أيضاً، بعدما صار لهن متابعون، وأصبح لما يكتبنه مكان في المحافل.

سيدات القمر

الأديبة العمانية جوخة الحارثية، التي لفتت الأنظار عندما حصدت جائزة «مان بوكر» العالمية للرواية عام 2019 عن روايتها «سيدات القمر»، لتكون أول كاتبة عربية على الإطلاق تفوز بالجائزة العالمية منذ تأسيسها عام 2005، عادت مجدداً لتحصد جائزة «الرواية العربية في فرنسا» هذا العام.

وتشكل رواية الحارثي، بحسب «فرانس 24»، شاهداً على التحول الذي عاشته سلطنة عمان بعد مرحلة الاستعمار. وتعتبر الحارثي أول روائية عمانية يترجم لها عمل إلى الإنكليزية، وفي حفل تكريمها عام 2019 قالت: «أنا سعيدة جداً لأن نافذة فُتحت للثقافة العربية الغنية».

شاعرة الرسول

ومن سلطنة عُمان أيضاً، برز نجم الشاعرة بدرية البدري التي كانت أول امرأة تفوز بجائزة «كتارا- شاعر الرسول»، منذ تأسيسها عام 2016. كما كانت أول سيدة تصل إلى التصفيات النهائية للمسابقة هذا العام عن قصيدتها «قنديل من الغار». وإلى جانب الشعر، تكتب البدري الرواية أيضاً، وقد حصدت جوائز محلية وخليجية في الشعر الفصيح، وأخرى محلية في الشعر الشعبي والرواية، ولها روايتان قيد الترجمة إلى اللغة الإنكليزية؛ هما «العبور الأخير»، و«ظل هيرمافروديتوس».

سفيرة الشعر الكويتي

تعتبر الكاتبة الكويتية سعدية مفرّح، المولودة سنة 1964، واحدة من أشهر الكاتبات الكويتيات حالياً، وقد تُرجم كثير من قصائدها إلى اللغات الأخرى. اختارت جريدة الغارديان مفرح ممثلة لدولة الكويت في خريطة الشعر العالمي، واختارتها حركة شعراء العالم سفيرة للشعر الكويتي.

الروائية الكويتية بثينة العيسى أيضاً لفتت الأنظار بكتابتها المختلفة المحمّلة بالرمزية وبخفة اللغة وعمق الفكرة، وقد أثارت روايتها الأخيرة «حارس سطح العالم» الصادرة عام 2019 الجدل حين انتقدت حصار الحكومات المستبدة للأفكار.

وأصدرت العيسى 10 روايات بين 2004 و2019، وحازت جائزة الدولة التشجيعية عن روايتها «سُعار»، التي صدرت عام 2005. كما حصلت هذا العام على جائزة «الشارقة» لإبداعات المرأة الخليجية في مجال الرواية.

وفي دولة قطر حصدت الروائية شمة الكواري جائزة الدولة لأدب العالم 2014، مناصفة مع الأديب المصري الكبير يعقوب الشاروني، وذلك عن روايتها «شاهين.. مجرة الحجر الأزرق».

والكواري هي أول أديبة قطرية تفوز بهذه الجائزة منذ تدشينها سنة 2008، وهو ما وصفه وزير الثقافة القطري حمد الكواري بأنه «ثمرة ما قامت به الدولة من مجهودات لرعاية ثقافة الطفل في قطر».

السعودية.. أسماء كثيرة

سطعت أسماء الكثير من الكاتبات السعوديات في العديد من المؤلفات والروايات، وأحدثت بعض هذه الأعمال بصمة نوعية في مسيرة الرواية السعودية، ونلن من خلالها جوائز محلية وعربية وعالمية متنوعة، كانت سبباً في تحقيق كاتباتها شهرة واسعة.

فقد فازت الكاتبة السعودية رجاء عالم بجائزة البوكر للرواية العربية عام 2011 عن روايتها «طوق الحمام»، وكانت أول كاتبة تفوز بالجائزة منذ انطلاقها عام 2007. وأصدرت العديد من الروايات التي تُرجم بعضها إلى الإنكليزية والإسبانية، وينسب لها الفضل في توثيق البيئة المكية الحجازية في رواياتها.

وحصلت الأديبة السعودية شيمة الشمري على المركز الأول وجائزة الشارقة الثقافية للمرأة الخليجية في دورتها الأولى عام 2018 بفئة الدراسات، عن كتابها «التعالي النصي في القصة القصيرة الخليجية».

كما حصدت الكاتبة السعودية أمل الفاران جائزة الشارقة للإبداع العربي عام 2004، عن رواية روايتها «روحها الموشومة به» كما ترشحت روايتها «غواصو الأحقاف» عام 2019 للقائمة القصيرة لفرع الآداب في جائزة الشيخ زايد للكتاب.

ونالت الكاتبة السعودية أميمة الخميس جائزة نجيب محفوظ للعام 2018 عن روايتها «مسرى الغرانيق في مدن العقيق» كأول شخصية سعودية تفوز بهذه الجائزة منذ انطلاقها عام 1996.

كما ترشحت الرواية في القائمة الطويلة لجائزة البوكر بدورتها للعام 2019.

وحصدت الروائية السعودية قماشة العليان المركز الأول في جائزة «أبها» للثقافة للأمير خالد الفيصل، عن روايتها «عيون على السماء». وتُعد العليان من أبرز الأديبات السعوديات المعاصرات.

الإمارات والبحرين

تعتبر سهير الغنام من أشهر الشخصيات الأدبية في الإمارات، وقد فازت العام الجاري بـ«وسام التميز المهني» للعام 2021 من مصر. كما باتت مريم الزرعوني واحدة من أبرز الأسماء الإماراتية، وقد فازت بجائزة «العويس» لأدب الطفل عام 2018 عن روايتها «رسالة من هارفرد».

هناك أيضاً الأديبة الإماراتية عائشة سلطان التي جمعت بين الأدب والصحافة لأكثر من 20 عاماً، وأصدرت العديد من الكتب؛ بينها «أبجديات»، و«شتاء الحكايات»، و«في مديح الذاكرة».

اما البحرين فبها ايضا عدد ليس قليلاً من الكاتبات اللاتي حققن نجاحات أدبية؛ منهن الروائية شيماء وطني التي حصدت جائزة «الشارقة» الثقافية للمرأة الخليجية عام 2018 عن رواية «المطمورة». وتعليقاً على صعود الأدب النسائي الخليجي، خاصة في مجال الرواية، تقول الكاتبة البحرينية في تصريح لصحيفة «العرب» الإماراتية إن «المرأة تميل بطبيعتها إلى السرد»، لكنها انتقدت حصر بعض أديبات الخليج أعمالهن في نطاق «المشاكل الاجتماعية».

الثقافي والمجتمعي

ولفتت إلى أن فن الرواية تحديداً بدأ يلقى رواجاً على مستوى الكتابة والقراءة، على حد سواء، لافتة إلى أن المرأة الخليجية تميزت ربما لأنها تحكي عن مشاكل النساء المتنوعة، فهي أقدر على نقل معاناتها.

في السياق نقل موقع «دار الفكر» العماني عن الأديبة العمانية الدكتورة عائشة الدرمكي، أن المجتمع الخليجي عموماً يتميز بثقافة الحكي نظراً لطبيعته الصحراوية.

مشيرة إلى أن الكاتبات الخليجيات بدأن يطورن أعمالهن فنياً معتمدات على الموروث المجتمعي والمخزون الثقافي.

وقالت الدرمكي، إن الرواية في منطقة الخليج تتطور فنياً بشكل كبير، لافتة إلى أن النصوص التي تنتجها النساء تنتهج مسارات متنوعة، وتقدم أنماطاً سردية قادرة على فتح آفاق فكرية جديدة تستفيد من الواقع الكائن لبناء واقع ممكن اعتماداً على المخيلة الخصبة والإمكانات الفنية.

