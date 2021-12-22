النهار Plus

في اطار سعي اذاعة الكويت لتشجيع الكوادر العاملة وتقديرها التام لما يقدم من محتوى يرتقي الى مستوى المستمع في الكويت.

خصوصا ودول العالم عموما تم تكريم فريق برنامجَي «تو النهار» و«مشاريع شبابية» بمبادرة من وكيل الاذاعة سعد الفندي وتأتي هذه الخطوة في سعيه الدائم من خلال متابعة البرامج الاذاعية التي يصل مستوى نجاحها الى الجمهور وتقديم ما هو افضل.

وفي تصريح لوكيل الاذاعة سعد الفندي الذي صرح لـ «النهار» قائلا: للتكريم والتقدير اثر كبير في نفوس المكرمين فهم اجتهدوا واستحقوا التكريم وانطلاقا من التشجيع والتحفيز للعاملين لدى اذاعة دولة الكويت تم تكريم فريق برنامج «تو النهار» الذي يبث على محطة الغناء العربي الحديث كويت fm وبرنامج «مشاريع شبابية» الذي يبث على اذاعة صوت الشباب ofm والذي يدعم المشاريع الشبابية.

وقال ايضا: سيكون هناك في كل شهر تكريم لمجموعه من البرامج في مختلف المحطات فهناك جهود كبيره يبذلها العاملون ويستحقون هذا التكريم حيث ان المتميز يجب ان يلقى كل التقدير والتكريم فيجدد الدافع للمواصلة في طريق النجاح حيث يتم بشكل متواصل تقييم عمل الفرق البرامجية والاشادة بالبرامج المجتهدة وتقويم اي قصور من الفرق البرامجية الاخرى.

بدوره ثمن الاعلامي سعد الخلف هذه البادرة وقال : كل الشكر والتقدير الى وكيل الاذاعة سعد الفندي التي هي محل تقدير من جميع الزملاء والشكر موصول الى مدير ادارة البرنامج الثاني والمحطات المحلية سعد العجمي على جهوده الواضحة.

اما المعدة شيرين بهبهاني فقالت: اشكر وكيل الاذاعة على تشجيعه لنا المستمر ودعمنا خطوة بخطوة كما اشكر فريق «مشاريع شبابية» على هذا

الانجاز.

