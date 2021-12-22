النهار Plus

ضمن مناسبة اليوم العالمي للغة العربية التي تحتفل فيه جميع الدول العربية اقام مركز «ن» للاستشارات اللغوية احتفالية في مكتبة الكويت الوطنية وقد شارك فيها عدد كبير من المهتمين باللغة العربية وابداعاتها وكان من ضمن المشاركين وائل الرومي مدير ادارة التراث في مكتبة الكويت الوطنية ايضا د. طارق فخر الدين وكل من الشعراء ابراهيم الاسود وبدر الدريع وعبدالله الفيلكاوي.

في البداية تحدث د. طارق فخر الدين عن مسار نشوء نظريات الترجمة العربية في فترات العصر الكلاسيكي حيث قال : ابتداء من القرن السابع الميلادي عندما أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين الأوائل بتعلم لغات الشعوب المحيطة بالعرب واتخذ له مترجمين يترجمون رسائله إلى قادتهم ومراسلاتهم إليه وما تلا ذلك من عهد الفتوحات واحتكاك العرب بالشعوب والثقافات المجاورة ، وازدهار الحضارة العربية الإسلامية حتى القرن الرابع عشر حيث شهدت تلك المرحلة نشاطاً مكثفاً في حركة الترجمة وبروز مدارس الترجمة العربية ونظرياتها ، وأهم الأسماء المتلالئة آنذاك ضمت حنين بن اسحاق ، والجاحظ (القرن التاسع الميلادي) والصفدي (القرن الرابع عشر الميلادي) ، وقبلهم وما بينهم الكثير من المترجمين والمنظرين ونقاد الترجمة.

ومن أهم ملامح نظريات الترجمة العربية آنذاك انشغالها بالهواجس الفكرية والمخاطر الثقافية التي ينبغي على المترجم أن ينتبه إليها ، إضافة إلى المقاربة العملية لمسار الترجمة والياتها، وصعوبات الترجمة واستحالتها لغويا و مسائل جودتها. نجد اسم الجاحظ يبرز في القرن التاسع الميلادي كأهم المنظرين العرب في مجال الترجمة. وأثبت معظم نظرياته في كتاب «الحيوان» وكتاب «البيان والتبيين» وأهم المبادئ التي أرساها في هذا المجال مبدأ تساوي قوة لغة المترجم ومعرفته بالموضوع وايضا مبدأ الالتزام الأيديولوجي ومبدأ استحالة ترجمة الشعر.

واضاف ايضا : بوسع الدارس أن يستخلص من قراءته لهذه النظريات نتائج عدة مهمة تشتمل نظريات الترجمة العربية في عصر النشوء على أساسيات الترجمة ، متمثلة في العناية بآليات الترجمة ، ومنطقيتها مثل ثقافة المترجم اللغوية واهتمامها بالقضايا الشمولية التي ترتبط بها الترجمة ، مثل التوافق الثقافي وتجنب التحريف إضافة إلى صعوبات الترجمة واستحالتها وضرورة استجابتها لمتطلبات السياق الثقافي والمجتمعي ووجود توافق بين الشواغل الرئيسية للنظرية العربية للترجمة مع المسائل المناظرة لها والمطروحة في الأدب الروماني القديم ، والأدبيات النظرية في الترجمة والمتداولة في الغرب ابتداء من عهد النهضة الأوروبية حتى يومنا هذا.

اما وائل الرومي مديرادارة التراث قال: الحمد لله أن جعلنا في هذا الصرح من حماة العربية وتراثها وزينها في نفوسنا وأن جعلنا من بقية العرب الذين يطربون إليها ويسمعون غير العرب يتغنون بها عن لغاتهم وحب العربية ولغة القرآن مما تعودناه في صغرنا ومن لذة الدنيا هي والحمد الله أن نبغ من شبابنا من يقوم برعايتها ويحوط تراثها ويتفوق في المسابقات فيها کشأن الفائزات من بنات الكويت في مسابقة «مناهزات.اللغة العربية لدول الخليج العربي 2021م» التي ينظمها مكتب التربية العربي في إمارة الشارقة، ونشكر لهن ما قدمن ونشكر للأمم المتحدة على تقديرها للسيد الفاضل عبدالعزيز سعود البابطين بمنحه «جائزة اليوم العالمي للغة العربية» ويدل هذا وأضرابه على احتفال العالم بالعربية، لو تصادف واعيا.

وقال ايضا : الحمد الله أن أخرجنا في عملنا كثيرا من تراث العربية ولا سيما الذي هو أكبر معجم للغة العربية وهو تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي كما أننا نشهد نموا للعربية في بقية الأقطار غير العربية، وهذا من فضل الله ومن أمانينا في هذا الصرح وفي الكويت التي طالما قدمت ولا تبالي أن ينشر للعربية.

وبعدها كانت هناك مشاركات من الشعراء ابراهيم الاسود وعبدالله الفيلكاوي وبدر الدريع حيث قدموا الكثير من القصائد التي لاقت استحسان الحضور. وشهد الحفل أيضاً مشاركة غلا حمود العنزي التي حصلت مؤخراً على جائزة المركز الأول في «مناهزات اللغة العربية» التي أقيمت في الشارقة.

