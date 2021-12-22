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انتهى الفنان الشاب فهد حمود مؤخرا من عرض مسرحية «احلام خياليه» وهي من انتاج شركة luck start للانتاج الفني بطولة واخراج فهد حمود ومجموعه من الشباب الواعد وقد لاقت المسرحية نجاحاً جماهيرياً على مسرح تجمع المهن اليدوية في الفنطاس وتم تسجيلها تلفزيونياً وتدور احداث المسرحية حول الصراع الأزلي بين الشيطان والإنسان وانّ الخير لا بد أن ينتصر في النهاية على الشر. يذكر انه اخر عمل شارك به الفنان فهد حمود كانت مسرحية كوكب فرعوني وعرضت بالمغرب واخر الاعمال التلفزيونية مسلسل علمني كيف انساك بطولة هدى حسين وخالد امين ولاقى دوره في المسلسل نجاحاً كبيراً وقد كانت مسرحيه احلام خيالية عودة له بعد انقطاع ثماني سنين عن الاعمال الفنية.