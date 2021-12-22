النهار Plus

قرر المطرب الأردني أدهم النابلسي اعتزال الفن، معتبرا أن السبب الرئيسي وراء هذه الخطوة هو أن الطريق الذي يسلكه لا يرضي الله، وأن أغلب المقربين منه كانوا يعلمون أنه كان سيعتزل الفن نهائيا. نشر أدهم النابلسي قبل ساعات مقطع فيديو على قناته عبر يوتيوب، مؤكدا على اعتزاله الفن نهائيا، وقال خلال المقطع إنه كان ينوي بالفعل اتخاذ هذه الخطوة، وكان يطمح إلى أن يرضي الله من خلال الفن الذي قدمه. أضاف «أريد أن أخبركم بخبر سعيد جدا بالنسبة لي، فكل شخص لديه أهداف بحياته يسعى لتحقيقها، ولكن لا بد للإنسان أن يسأل نفسه بعد تحقيق هذا الهدف: ما الذي يفعله؟ هل هناك أهداف جديدة؟». وأشار إلى أن «الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة والذي نغفل عنه هو أننا موجودون في الحياة لنرضي رب العالمين، لذلك يجب أن يتسق الهدف مع إرضاء الله». وفي نهاية الفيديو وجه الشكر لكل من دعمه في مشواره، مشيرا إلى أنه سيعمل على تحقيق أحلامه المستقبلية، لكنها ستكون مرضية لله.