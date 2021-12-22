عربيات ودوليات

تسلم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمس، من رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، وسام القائد، وهو أرفع وسام يمنحه البرلمان العربي لقادة الدول، تقديرًا لجهود الملك عبدالله في خدمة القضايا العربية. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، أن ذلك جاء خلال استقبال الملك عبدالله الثاني رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، في قصر الحسينية، حيث أكد العاهل الأردني عمق العلاقات التاريخية التي تجمع الأردن مع أشقائه العرب، والحرص على توطيدها في المجالات كافة.

وأعرب الملك عبدالله الثاني، عن تقديره لدور البرلمان العربي في دعم القضايا العربية والدفاع عنها، خصوصاً القضية الفلسطينية والقدس، وتعزيز العمل العربي المشترك والحوار البناء بين البرلمانات العربية والدولية، مؤكدًا أهمية تكثيف جهود الحرب على الإرهاب والفكر المتطرف، والذي ما يزال تحديًا أساسيًا للمنطقة والعالم.

