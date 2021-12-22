عربيات ودوليات

تبدأ الحكومة المصرية، اعتبارا من اليوم، ولمدة 8 أيام، «أسبوع الصعيد»، الذي يشمل افتتاحات تاريخية غير مسبوقة لمشروعات كبرى في تلك الرقعة التي كانت تعتبر «مهملة ومنسية» لسنوات طوال مضت. ومن المقرر أن تشمل تحركات «أسبوع الصعيد» زيارات رفيعة المستوى للمسؤولين المصريين لتفقد وتدشين وافتتاح مشروعات طموحة، أبرزها في منطقة توشكى و5 مدن جديدة. وتشهد المحافظات المنتظر أن يشملها أسبوع الصعيد حالة طوارئ واستعدادات مكثفة للفعاليات التي ستحدث على أرضها. ويضم «صعيد مصر»، 11 محافظة تبدأ من الجيزة، الملاصقة للعاصمة المصرية القاهرة، وحتى أسوان، المحافظة الحدودية مع دولة السودان. وحسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الجهة الرسمية المصرية المنوطة بالإحصاءات، فإن المساحة الإجمالية لمحافظات الصعيد تناهز 73 في المئة تقريبا من مساحة مصر، ويقطنه قرابة 38 مليون نسمة. ووفق المصادر الحكومية المصرية، سيشهد أسبوع الصعيد» حضوراً مكثفا للقيادة السياسية وأعضاء الحكومة بما يزيد عن 10 وزراء، ورؤساء الهيئات والجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ المشروعات التنموية. وكشفت المصادر، أنه من المقرر، أن تبدأ افتتاحات الغد بمشروعات في قطاعات تنقية ومعالجة مياه الشرب والزراعة، ومشروعات صرف صحي، وطاقة وبترول، ومشروعات في القطاع الصحي، والتعليم العالي.