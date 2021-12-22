عربيات ودوليات

يعمل خبراء عراقيون بمساعدة مرممين فرنسيين على تجميع المئات من القطع الحجرية الصغيرة في متحف الموصل هي أجزاء من آثار يتجاوز عمرها 2500 عام كان قد دمرها مسلحو تنظيم «داعش» وتضم القطع خصوصا أسدا مجنّحا وزنه عدة أطنان، وثورين مجنحين آشوريين وقاعدة عرش من عهد الملك آشور ناصر بال الثاني، تعود إلى الألف الأول قبل الميلاد، وهي قيد الترميم بفضل تمويلات دولية وخبرات من متحف اللوفر في باريس.

وبدأ الخبراء بالفعل في فصل وتوزيع الأجزاء الخاصة بكل قطعة أثرية. تبرز على بعض الحجارة مثلا أجزاء من مخالب، وأخرى تبدو وكأنّها بقايا أجنحة. وتظهر على أجزاء أخرى كتابات بالمسمارية، فيما وزعت القطع الأصغر على طاولات ورقّمت.

وتمول منظمة «التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع» (ألف) مشروع ترميم المتحف الحضاري في الموصل. وتشير مديرة قسم التحف المشرقية في متحف اللوفر أريان توما إلى أن «مشروع متحف الموصل هو المشروع الرئيس لمنظمّة ألِف» وتشارك منظمة سميثونيان الأميركية أيضا بالمشروع عبر تدريب فرق المتحف فيما يقوم الصندوق العالمي للآثار والتراث بترميم مبنى المتحف الذي دمر جراء النزاع.

ويشرح دانييل إيبليد أحد خبراء الترميم الفرنسيين المبعوثين من متحف اللوفر لدعم الفريق العراقي قائلا «لدينا خمس قطع مهمة في المتحف، وينبغي فصل كل الأجزاء». ويضيف «الأمر أشبه بأحجية عليك محاولة إيجاد كل القطع لتكتمل القصة، وشيئا فشيئا، تتمكن من إعادة جمع الكل». وتحت الأضواء تبرز قاعدة العرش، وعليها نقوش مسمارية، مجمّعة بشكل جزئي. وجمعت بعض الأجزاء بأربطة مطاط أو حلقات حديد. ويقول خبير عراقي بينما كان يشير بيده إلى فجوة في قاعدة العرش «هنا مركز التفجير». ويشرح شعيب فراس، أحد العاملين في المتحف قائلا «دمّرت قاعدة العرش إلى أكثر من 850 قطعة. تم تجميع ثلثيها». ويعمل نحو 10 من زملائه على إنهاء تجميع هذه التحفة الأثرية المهمة ويحمل فراس شهادة في الدراسات السومرية وهي خبرات ضرورية جدا في عمليات إعادة الترميم.

وبعد أن سيطر تنظيم «داعش» على الموصل في عام 2014، حطم عناصره قطعا أثرية ضاربة في القدم تعود إلى حقبة ما قبل الإسلام في المتحف الواقع في ثاني أكبر مدن العراق، ونشروا مقطع فيديو في فبراير 2015 يظهر تدميرهم لها.

ويأمل مدير المتحف، زيد غازي سعدالله، في الانتهاء من أعمال الترميم خلال خمس سنوات. وبدأ مشروع الترميم في عام 2018 كإجراء عاجل لكن تأخيرات حصلت بسبب جائحة «كوفيد-19». ويضم المتحف المئات من القطع. ويقول سعدالله آسفا «تعرضت تلك القطع للتدمير أو السرقة».وتتعرض آثار العراق للنهب منذ عقود. وتشكل استعادة هذه القطع المنهوبة، واحدة من التحديات الأساسية للحكومة الحالية.

