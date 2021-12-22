عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: كشف «المرصد السوري لحقوق الإنسان» المعارض، ان ثلاثة شبان سوريين لقوا مصرعهم «حرقا بالبنزين» على يد مواطن تركي قبل أكثر من شهر. ونقل المرصد عن «مصادر محلية» قولها إن «المواطن التركي أضرم النار بعد سكب مادة البنزين بمكان إقامة الشبان، في منطقة غوزيل باهشي التابعة لولاية إزمير، في 16 نوفمبر الماضي». وأضافت المصادر أن «الشبان كانوا يعملون في ورشة لصناعة الحجر الخاص بالأرصفة، ولم يكن بين الضحايا والمواطن التركي أي خلافات، والجريمة تمت بدافع العنصرية».

وجرت حادثة القتل وسط تعتيم إعلامي، وفقا للمرصد، الذي أشار إلى أن المصادر لم تكشف عن نتائج التحقيقات حتى الآن. ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور وأسماء ضحايا هذه الجريمة. ويعاني كثير من اللاجئين السوريين في تركيا، من المشاعر المعادية للمهاجرين، حيث تم توثيق العديد من التجاوزات في حقهم، وفقا لـ«أسيوشيتد برس».

وتم الترحيب باللاجئين الفارين من الصراع الطويل في سورية، في تركيا المجاورة، في البداية، بأذرع مفتوحة، لكن المواقف ازدادت صلابة بالتدريج مع تضخم عدد الوافدين الجدد خلال العقد الماضي. وتقترب المشاعر المعادية للمهاجرين الآن من نقطة الغليان، تغذيها المشاكل الاقتصادية في تركيا.

على صعيد اخر تستضيف مدينة نور سلطان، عاصمة كازاخستان، على مدار يومين، النسخة الـ 17 من محادثات أستانة حول الملف السوري، وسط آمال بانفراجة في ظل تغييرات سياسية وتحولات في موازين وتوجهات القوى الدولية المؤثرة. ووفق بيان للخارجية الكازاخستانية، فإن المحادثات «التي ستجرى في 21 و22 ديسمبر ستناقش بشكل رئيسي أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف، وستعقد المحادثات برعاية الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران. وسيشارك فيها وفد من الحكومة السورية والمعارضة المسلحة، إضافة إلى وفد دولي خاص، ومراقبين عن لبنان والأردن والعراق. من جهته أكد المبعوث الرئاسي الروسي إلى سورية ألكسندر لافرينتيف خلال لقاء مع الوفد التركي في إطار المحادثات بصيغة «أستانا» امس ضرورة حل قضية وحدة أراضي سورية. وأكد لافرنتييف، أن روسيا تتعاون بشكل مكثف مع تركيا بشأن الوضع في شمال سورية، وذكر أن أنقرة لم تقم بتنفيذ كل الالتزامات، «لكننا نرى لديهم رغبة حثيثة في تسهيل هذه العملية».

