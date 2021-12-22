عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: صرحت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، بأن متحور «أوميكرون» قد يسهم في الانتصار على وباء فيروس «كورونا» في العالم. وقالت فوينوفيتش ردا على سؤال بهذا الصدد، بحسب ما نقلت عنها وسائل الإعلام الروسية، إن «هذا الأمر محتمل». وتابعت بالقول» نأمل بأن الأمر سيكون هكذا. وحتى الآن من السابق لأوانه الحديث عن ذلك، لأن عدد المصابين بـ«أوميكرون» غير كاف وعلينا أن ننتظر أسبوعا أو أسبوعا ونصف الأسبوع حتى نستطيع أن نقول بالدقة».

وأشارت إلى أنه في حال الانتصار على وباء «كورونا» سيتحول الفيروس إلى الأمراض المستوطنة، مثل «الإنفلونزا» لكن عدد الإصابات سيكون أدنى بكثير وسيكون من الممكن محاربة هذا المرض. وأعربت المسؤولة عن قلقها إزاء سرعة انتشار متحور «أوميكرون» مشيرة إلى أن «قفزة كبيرة خلال فترة وجيزة قد تؤدي إلى شلل نظام الرعاية الصحية، إن كان عدد المصابين كبيرا للغاية». وأعربت عن أملها بألا تكون حالات «أوميكرون» خطيرة مثل الإصاب بمتحور «دلتا»، لكن ذلك لا يعني عدم وجود حالات خطيرة على الإطلاق. وأضافت أن نفس العلاج ونفس العقاقير التي تستخدم لعلاج الإصابات بالمتحورات الأخرى، فعالة ضد متحور «أوميكرون» أيضا.

وينتشر «أوميكرون» بسرعة ما دفع الى فرض قيود في العديد من البلدان مثل الإغلاق. لكن وفق منظمة الصحة العالمية، لا يزال من الصعب تقييم درجة خطورتها، إلا أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أعرب عن أمله أن يكون 2022 «عام نهاية وباء كوفيد-19». وأوصى مدير منظمة الصحة العالمية بإلغاء أو تأجيل احتفالات أعياد الميلاد.وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية «إلغاء احتفال أفضل من إلغاء حياة، مؤكدا أنه «لابد من اتخاذ قرارات صعبة». وأشار إلى أن تلك القرارات «قد تكون في بعض الحالات إلغاء أو تأجيل بعض الاحتفالات»، مشددا على «توافر أدلة في الوقت الراهن على أن أوميكرون ينتشر بسرعة أكبر من دلتا بكثير».

وفي واشنطن قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأميركي جو بايدن لا يخطط «لإغلاق البلاد». وفي المملكة المتحدة أُلغيت احتفالات عشية عيد الميلاد التي كان من المقرر إقامتها في ميدان ترافالغار في لندن «لصالح السلامة العامة»، وفقا عمدة المدينة صادق خان.

وقال مسؤولون إن أوميكرون أصبح هو السلالة السائدة من فيروس كورونا في الولايات المتحدة وأنه أصبح ينتشر بسرعة البرق في البلاد، مؤكدين أنه تسبب في وفاة شخص غير محصن باللقاحات المضادة للوباء في الولايات المتحدة الاثنين الماضي.

وقال مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة إن 73% من الإصابات بفيروس «كورونا» كانت بسلالة «أوميكرون».

