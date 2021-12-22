عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: قتل وباء «كورونا» المستجد، خلال سنتين أكثر من 150 ألف إنسان في 19 دولة عربية، وأصاب مايزيد عن 9 ملايين و600 ألف من شعوب المنطقة، بحسب جدول نشرته قناة «العربية» على موقعها الالكتروني واستمدت أرقامه من موقع «worldometer» الذي يرصد تطورات وباء «كوفيد-19». ويظهر الجدول، أن تونس هي أكثر بلد عربي فقد من أبنائه في المعركة المستمرة منذ 780 يوما بلا توقف مع الفيروس، يليها العراق، الأول بعدد الإصابات، فيما الأردن هو الدولة التي تعاني أكثر من سواها من عدد الحالات الحرجة في المستشفيات، وعددها 2.044 حالة في كل العالم العربي، باستثناء 4 دول خالية منها، هي ليبيا والإمارات وسورية والسودان. أما المرضى بمضاعفات بسيطة فعددهم 257.737 في 19 دولة عربية، أكثرهم في الجزائر ثم الأردن ولبنان ومصر. وكان الوباء تسبب أدى في العام الاول إلى وفاة 6.232 من أصل 425 ألف إصابة في المنطقة، فيما توفي أكثر من 143 ألف عربي في العام الحالي، أي 23 ضعفا لعدد ضحاياه العام الماضي.

