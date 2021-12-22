عربيات ودوليات

طرابلس- الوكالات: شهدت العاصمة الليبية طرابلس امس تحركات عسكرية شملت إغلاقات لشوارع في بعض المناطق. فيما طلبت جامعة طرابلس من الطلبة المغادرة بسبب التوتر الأمني في المدينة.

وذكرت مواقع محلية أن عربات مدرعة وآليات مجنزرة انتشرت في عدة تقاطعات للطرق في منطقة عين زارة الواقعة جنوب شرقي العاصمة طرابلس. كما ذكرت أن شوارع أقفلت بسواتر ترابية في منطقة خلة الفرجان ومناطق مجاورة تقع جنوب غربي منطقة عين زارة. وأشارت إلى حالة استنفار أمني في ضواحي طرابلس الجنوبية والشرقية.

من جانب آخر أكد السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند وجود سيناريوهات مقترحة بشأن تأجيل الانتخابات. وأوضح نورلاند أن تلك السيناريوهات ليست كلها مثالية، ولكن قد يتم العمل عليها.

في الأثناء أنهت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز جولة ضمت طرابلس ومصراتة وبنغازي التقت خلالها مسؤولين وشخصيات ترشحت للانتخابات. ومن المنتظر أن تعلن ويليامز خلال الأيام القادمة، عن مقترحاتها بشأن المرحلة المقبلة في ليبيا.

يأتي ذلك، فيما أصبح تأجيل الانتخابات الليبية أمرا واقعا لا مفر منه على ما يبدو، وسط عدم استعداد أي من الأطراف الفاعلة في البلاد لإعلان الخطوة رسميا. وتعثرت الاستعدادات للانتخابات في ليبيا، بسبب نزاعات قانونية حول أهلية بعض المترشحين الأوفر حظّا، وهم سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر وعبدالحميد الدبيبة، كما سيطرت الأجواء المتوترة على الميدان بعد تهديد ميليشيات مسلّحة بمنع الانتخابات، ما أثار مخاوف من إمكانية أن يؤدي إجراؤها إلى ضرب الاستقرار وتهديد عملية السلام في البلاد.

