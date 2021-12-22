دوليه

يسعى ريال مدريد الى العودة لطريق الانتصارات عندما يلتقي اتلتيك بلباو في مباراة مقدمة من المرحلة 21 من الدوري الاسباني كما يلعب اليوم اتلتيكو مدريد مع غرناطة في لقاء مؤجل من المرحلة التاسعة.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الفرق بـ 43 نقطة بفارق 6 نقاط عن إشبيلية الثاني. وكان ريال سقط في فخ التعادل أمام قادش في الجولة الماضية وهو ما يدفع الى محاولة العودة الى طريق الانتصارات في لقاء اليوم. ويعاني ريال من غياب العديد من لاعبيه بسبب اصابتهم بفيروس كورونا.

واستعاد المدرب الإيطالي لريال كارلو أنشيلوتي، خدمات لاعبه الإسباني ذي الأصول الدومينيكانية، ماريانو دياز. وذلك في ظل الإصابات والحالات الإيجابية بكوفيد-19، التي لم يستطع الاعتماد عليها في مباراة قادش.

ويعاني ريال من ظهور سبع حالات كورونا خلال الأسبوع الماضي. ولا يزال الكرواتي لوكا مودريتش معزولا بمنزله، رغم أن نتيجة مسحته الجمعة الماضي جاءت سلبية، إلا أنه يعاني أعراض نزلة برد.

وهو الموقف الذي يعني غيابه على الأرجح، عن آخر مباراة للفريق هذا العام اليوم، إلا لو حدثت مفاجأة. كما يستمر مارسيلو ولونين ورودريغو وأسينسيو وبيل ودافيدي أنشيلوتي، نجل ومساعد كارلو، في العزل المنزلي.

من جانب أخر قلب فالنسيا الطاولة على مضيفه ليفانتي بعد أن حوّل تخلفه أمامه بهدفين نظيفين إلى فوز 4-3 أول من أمس في ختام المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني.

وتقدم ليفانتي بهدفيه بواسطة خوسيه كامبانا من ركلة جزاء تصدى لها الحارس لكن كامبانا تابع الكرة المرتدة داخل الشباك (21)، وسرعان ما أضاف روجيه الهدف الثاني بعد ثلاث دقائق.

ولاح الأمل لفالنسيا بإمكانية قلب الأمور في صالحه عندما قلّص الفارق عبر مهاجمه البرتغالي غونسالو غيديش قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لفالنسيا مطلع الشوط الثاني انبرى لها كارلوس سولر بنجاح مدركاً التعادل (50). وكان سولر صاحب الهدف الثالث مستغلاً تمريرة من غيديش (72) قبل أن يضيف الأخير الهدف الرابع لفريقه والثاني الشخصي له قبل نهاية المباراة بخمس دقائق.

ورد ليفانتي بهدف تقليص الفارق سجله المقدوني إينيس باردي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. وبهذا الفوز استعاد فالنسيا المركز السابع برصيد 28 نقطة، في حين تجمد رصيد ليفانتي عند 8 نقاط في المركز الأخير.

