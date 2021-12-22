دوليه

قرر الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، إلغاء مباريات الإعادة في الدور الثالث والرابع من كأس الاتحاد، للتخفيف من الأزمة التي تعاني منها الأندية التي أصيب نجومها بفيروس كورونا وتسبب ذلك في تأجيل مبارياتها. وأتى قرار الاتحاد الإنكليزي أول من أمس، تزامنًا مع قرار أندية «البريميرليغ» بمواصلة خوض المباريات وعدم التوقف خلال فترة الأعياد المقبلة. وبالتالي في حال انتهت أي مباراة بالتعادل في الدور الثالث أو الرابع من كأس الاتحاد، فستتجه المباراة إلى الأوقات الإضافية وركلات الترجيح، لفتح المجال أمام تسكين المباريات المؤجلة في مواعيد أخرى، على أن يتم العودة لنظام الإعادة عند التعادل بداية من موسم (2022 - 2023). ويأتي ذلك بعدما تسبب تفشي فيروس كورونا في بعض الأندية الانكليزية ، إلى تأجيل 6 مباريات خلال الأسبوع الماضي من المسابقة. يذكر أن ليستر سيتي هو حامل لقب كأس الاتحاد، وذلك بعد تغلبه في نهائي الموسم الماضي على تشلسي بهدف دون رد.