دوليه

قررت أندية الدوري الإنكليزي الممتاز استمرار المباريات هذا الموسم دون أي تغيير في أجندة المواجهات حتى نهاية العام وذلك عقب الاجتماع الطارئ التي عقدته بسبب تفشي فيروس كورونا. وأبدت الأندية تخوفها من إمكانية العودة لخوض المباريات بدون جماهير مع إمكانية الإيقاف أوالتعليق الجزئي للمباريات في شهر يناير المقبل إذا ما استمر معدل الإصابات بالارتفاع تبعاً للقرارات الحكومية. ونوقشت فكرة توقف المباريات في الاجتماع الذي عقد بين الأندية عبر تقنية الفيديو بعد مطالبات عددٍ من مدربي الأندية بإيقاف الدوري مؤقتاً بسبب تفشي فيروس كورونا. يذكر أن الجولة الثامنة عشرة من البريميرليغ شهدت تأجيل ست مباريات بسبب إصابة عدد كبير من لاعبي أندية المسابقة بكوفيد- 19.