دوليه

تتجه الأنظار مساء اليوم إلى العاصمة القطرية الدوحة التي تحتضن لقاء السوبر الإفريقي الذي يجمع الأهلي المصري مع نظيره الرجاء البيضاوي المغربي. يخوض الاهلي المواجهة المرتقبة كونه يحمل لقب دوري أبطال أفريقيا فيما فاز الرجاء بلقب كأس الكونفيدرالية في النسخة الماضية. ويبحث الأهلي عن اللقب الثامن في كأس السوبر الأفريقي بينما يأمل الرجاء في حصد اللقب القاري للمرة الثالثة في تاريخه. والتقت الأندية المغربية مع المصرية في السوبر الأفريقي 3 مرات انتهت جميعها بتفوق الفراعنة. وجمع اللقاء الأول عام 2003 الوداد بطل كأس الكؤوس (الكونفيدرالية حاليا) بالزمالك بطل دوري الأبطال في ستاد القاهرة وانتهت بانتصار الفريق المصري 3-1. وفي 2006 اصطدم الأهلي حامل لقب دوري الأبطال بالجيش الملكي بطل الكونفيدرالية في ستاد القاهرة وانتهت المباراة بتتويج الشياطين الحمر بركلات الترجيح بعد نهاية اللقاء بالتعادل السلبي. وجاءت المواجهة الثالثة قبل عام فقط حين التقى الأهلي بنهضة بركان في الدوحة وتوج الفريق المصري بعد الفوز 2-0. ويفوق الرجاء في مواجهاته المباشرة أمام الأهلي المصري حيث تواجها 6 مرات انتصر الفريق المغربي مرتين مقابل انتصار وحيد للأحمر والتعادل في 3 مباريات كما يتفوق الرجاء على مستوى عدد الأهداف المسجلة برصيد 8 أهداف مقابل 7 للأهلي. وقيد الأهلي السداسي بيرسي تاو ولويس ميكسيوني وحسام حسن وكريم فؤاد وعمار حمدي وأحمد عبد القادر في قائمته الأفريقية تمهيدا للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني في السوبر الأفريقي. ومن المنتظر أن يلعب الأهلي بتشكيلة تضم محمد الشناوي وأكرم توفيق وياسر إبراهيم وبدر بانون وعلى معلول وعمرو السولية وأليو ديانغ وحمدي فتحي ومحمد شريف ومحمد مجدي أفشه وبيرسي تاو. على الجانب الآخر يعول الرجاء على عناصر مميزة أبرزها الحارس أنس الزنيتي ومحمد نهيري وعبد الإله الحافيظي وهو الثلاثي الذي شارك مع المغرب في كأس العرب مؤخرا هذا بجانب إلياس الحداد وعبد الإله مدكور وفابريس نجوما ومحسن متولي وزكريا الوردي وحميد أحداد ومحمود بنحليب.

