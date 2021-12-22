دوليه

خرجت لاعبة التنس الصينية بينغ شواي عن صمتها للمرة الأولى لتنفي ما نُسِبَ اليها من اتهام لنائب رئيس الوزراء السابق بإجبارها على ممارسة الجنس، لكن ذلك لم يبدد مخاوف رابطة المحترفات «دبليو تي أيه» التي جددت «قلقها» بشأن مصير بطلة ويمبلدون ورولان غاروس سابقاً في الزوجي. وفي أول تعليق علني لها منذ أن تصدرت هذه القضية العناوين في الصحافة العالمية، دحضت اللاعبة الصينية أي اعتداء جنسي حيث أفادت صحيفة «ليانهي زاوباو» السنغافورية، وهي صحيفة يومية تصدر باللغة الصينية ولكن يتعذر الوصول إليها في الصين، على هامش حدث رياضي انطلق في بكين الاحد «أولاً، أريد التأكيد على نقطة مهمة للغاية، لم أقل أو أكتب أبدًا أن شخصًا ما اعتدى عليّ جنسيًا». وأضافت بينغ شواي خلال مقابلة تم تصويرها على هاتف محمول، أنه كان هناك «الكثير من سوء الفهم» بشأن أمر «خاص». لكن نفي بينغ شواي لم يبدد مخاوف رابطة اللاعبات المحترفات (دبليو تي أيه) التي جددت «قلقها» بشأن مصير اللاعبة الصينية، وقالت في بيان «هذه المظاهر (العامة) لا تخفف مخاوف الرابطة بشأن سلامتها وقدرتها على التواصل دون رقابة أو إكراه». وكانت قد نُشرت الاحد صوراً جديدة على الانترنت، لم يتم التحقق منها، لبينغ شواي مع استمرار القلق الدولي على نجمة التنس الصينية منذ أن اتهمت علنًا نائب رئيس الوزراء السابق تشانغ غاولي بإجبارها على ممارسة الجنس.

