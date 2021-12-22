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تعاقد النادي العربي مع لاعبي كرة الطائرة الثلاثي سلطان خلف ويعقوب بن عيد من نادي الكويت وأحمد الملا لاعب حر لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل، كما تعاقد مع المدرب الأرجنتيني ماركوس انطونيو خلفا للمدرب السابق الإيراني جواد شمامي. وتسعى إدارة الأخضر إلى تدعيم الفريق بصورة مناسبة من أجل عودته إلى المنافسة بعد أن تراجع مستواه بصورة كبيرة جداً هذا الموسم ما أدى إلى دخوله دائرة خطر الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى. ويحتل العربي حالياً المركز الخامس في بطولة الدوري برصيد 7 نقاط وبفارق نقطة عن برقان والتضامن السادس والسابع.

